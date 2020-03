Los tenderos gallegos apoyan que se exija un importe mínimo en cada compra

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura G. del Valle

27/03/2020 17:53 h

El sector de la alimentación en España puso el ojo esta semana en un pueblo de Albacete. En Herrera del Duque, los pocos más de 3.000 vecinos tienen que acatar una directriz inédita en nuestro país: no pueden hacer compras por un importe menor a 30 euros. Saturnino Alcázar, alcalde de la localidad, harto de la picaresca de algunos, ha establecido que mientras dure el estado de alarma ningún ciudadano podrá continuar realizando ese gesto tan ibérico de bajar a por el pan. Para evitar que se sigan realizando compras innecesarias, que muchos aprovechan para salir a tomar el aire y estirar las piernas, la policía local ya peina comercios y supermercados para asegurarse de que los clientes cumplen la norma. No es este pueblo pacense el único que ya pone coto a prácticas poco ortodoxas en estos momentos. En Punta Umbría (Huelva), los agentes han multado a dos vecinos que bajaron a la calle exclusivamente para comprar botellas de un litro de cerveza. Según establece la ley, los ciudadanos españoles solo tienen permitido comprar bienes de primera necesidad, y las multas por saltarse la norma pueden llegar a los 600 euros. Ahora, este concepto se ha vuelto especialmente laxo en tiempos de cuarentena.

Pero el tema tiene más calado. No se trata solo de qué considera cada uno un bien de primera necesidad, sino que, como explican varios responsables de tiendas de alimentación gallegas, muchos siguen resistiéndose a cambiar sus hábitos de consumo. Con lo grave que puede llegar a ser esta situación. Tras comentar con tenderos de distintos puntos de la comunidad la medida tomada por el alcalde de Herrera del Duque, la mayoría se muestra a favor de exigir a los clientes una tique mínimo. Según explican, esto evitaría que se concentraran varios vecinos en el establecimiento, lo cual puede poner en riesgo la salud de los propios consumidores pero también de los trabajadores. Y porque si una familia organiza su compra, piensan, es fácil alcanzar los 30 euros.

En uno supermercado de la zona de Ferrol, al cual acuden habitualmente los mismos clientes de siempre (para realizar sus compras de siempre), el responsable se muestra a favor de solicitar estos 30 euros mínimos porque él se asegura que le compran más, con un riesgo menor. Una clienta de toda la vida de este local, que vive justo encima del establecimiento, comenta que la mayoría de usuarios de este súper continúa con su rutina, en parte, «porque el supermercado más cercano, ese en el que podrían hacer compras cuantiosas, está lejos y hay más gente; con lo que sería lo comido por lo servido».

Para evitar esta situación, algunos como Tere, que tiene un puesto en el mercado de la Magdalena de Ferrol, están multiplicando esfuerzos para llevar los pedidos de sus clientes a domicilio. Aún así piensa que no sería ningún problema, es más dice que podría ser una solución, obligar a los clientes a desembolsar 30 euros en cada compra. «Unas legumbres buenas, algún producto más que no sea muy barato y verdura y fruta para la semana, te deja fácil un tique de 30 euros». Aunque explica que sí ha percibido que ciertos clientes se esfuerzan por salir menos de casa, y están haciendo menos compras pero de mayor volumen, «siguen existiendo esos que vienen a por un calabacín y se van».

En la tienda de alimentación A Galeguesa, en la zona de Cuatro Caminos de A Coruña, mantienen que la casi totalidad de sus clientes sigue también con sus hábitos. Es frecuente ver un flujo constante de usuarios, aquellos que aún se quieren decidir en el último momento qué van a comer y bajan entonces a por los productos del día. Si estos vecinos cambiasen un poco sus hábitos también consideran sencillo, en este local, que llegasen a los 30 euros en una venta. Resulta llamativo este caso pues, a solo veinte metros, un supermercado de mayores dimensiones sí tenía, en el mismo momento en el que un vecino compraba tan solo unos tomates en A Galeguesa, infinidad de clientes con carros cargados para días y días de confinamiento. Parece que para muchos el apocalipsis llega, solo, en las grandes superficies.

No niegan los tenderos consultados que mientras los supermercados se quedan sin existencias de diversos productos, en su caso han aumentado ventas, pero nada comparado con sus primos mayores.

En A Estrada, Carlos Mosquera sí percibe un cambio de conducta en sus clientes. Principalmente porque hasta hace unas semanas eran los vecinos de las aldeas de la zona los que se acercaban conduciendo a la carnicería que regenta y, ahora, «somos nosotros los que vamos con el coche de frío a las casas de nuestros clientes». A través del teléfono Carlos recibe, es cierto, encargos que, calcula, duplican las cantidades que le solían pedir antes del confinamiento. Pero aún así, «cuantas más medidas se tomen para concienciar a la población, mejor. Por eso no solo no me parece descabellado lo que han hecho en Albacete, sino que me parece muy razonable».