Sanidad descarta dar permisos especiales para que los niños salgan a la calle

Raúl, un chico de 15 años de Moaña, nunca tuvo ningún síntoma; explica que tranquilizaba a sus amigos en el grupo de Whatsapp, diciéndoles que estaba bien y que no se iba a contagiar nadie

El primer menor que se contagió del nuevo coronavirus ya está curado. Raúl, un joven de quince años de Moaña, acudió este jueves por la mañana al Hospital Meixoeiro a que le hiciesen las pruebas. Lo llevó su madre en coche. A primera hora de la tarde, su familia recibió una llamada del hospital para informarles de que el resultado de la PCR es negativo. Ya no tiene el COVID-19. Está curado.

«Yo no me lo tomé demasiado en serio, me lo tomé un poco a cachondeo», explica por teléfono el joven de Moaña. «Los médicos se ponían lejos de mí, ¡tenían miedo de tocarme!», cuenta con desenfado. No tuvo ni un solo síntoma. Ni un poco de tos. Ni fiebre. Nada. Pasó una sola noche en el Hospital Álvaro Cunqueiro, sobre todo porque su caso fue de los primeros, el cuarto de Galicia. Pero al segundo día lo mandaron para casa. Aunque reconoce que su madre, también contagiada, lo llevaba peor, porque la pareja de ella, Daniel, estuvo en la uci hasta este miércoles.

Seguir leyendo