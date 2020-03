El Plan Único de la Diputación se aprobará de forma telemática

0

27/03/2020

El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, informó este viernes que convocó para el jueves 2 de abril, a las 11.00 horas, el pleno extraordinario para aprobar el Plan Único 2020 vía telemática. El propio mandatario provincial llamó por teléfono esta mañana a los portavoces de la corporación provincial para informarlos de la decisión de celebrar la sesión plenaria por videoconferencia, una medida que adoptó una vez examinado un auto dictado el jueves por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de León con el que se suspendió el pleno extraordinario presencial que estaba previsto en ese municipio.

«Tomamos esta decisión por precaución e para garantir a continuidade do procedemento de tramitación do Plan Único para que os 67 concellos da provincia poidan contar o antes posible con estes importante recursos económicos, de 21,3M€, que, grazas á decisión deste Goberno, poderán usar para facer fronte a medidas sociais derivadas da crise do Covid-19, pero que son fundamentais tamén para axudar á reactivación da economía e do emprego unha vez rematado o Estado de Alarma», explicó el presidente socialista.

El Plan Único repercutirá en la contratación sobre todo de pequeñas y medianas empresas, muchas de ámbito local, «o que favorecerá recuperación do pulso das economías locais, do tecido empresarial e do mercado laboral»

José Tomé informó en la junta de portavoces de las medidas de ámbito social y económico adoptadas hasta el momento por el gobierno provincial para hacer frente y paliar el impacto del Covid-19, entre ellas, la propia adaptación de las bases del Plan Único para que los municipios que así lo necesiten queden exentos de la obligación de destinar el 50% del dinero de la Diputación en inversiones y poder dedicar este importe a cubrir necesidades propiciadas por el coronavirus.

Otras medidas

Además de reorganizar la plantilla de la Diputación para reducir al mínimo imprescindible la presencia de trabajadores en las dependencias y servicios provinciales con trabajo no presencial a la atención telefónica y turnos manteniendo las funciones de la Administración para seguir dando servicio a la ciudadanía y concellos, « o Goberno provincial adoptou decisións de carácter social e económico para paliar o impacto desta crise, como a de suspender todos os prazos de tramitación dos procedementos da institución; priorizar o pago a provedores da institución para inxectar liquidez nas empresas e contribuír deste xeito a que poidan pagar salarios e gastos correntes e manter así a súa actividade, ou a de reforzar o servizo de teleasistencia domiciliaria para facilitar información e recomendacións aos máis de 1.300 usuarios e usuarias».

El PP carga contra Tomé

Por su parte, desde las filas del PP, que ya pidieron hace días que el citado pleno se hiciese de forma telemática, afirmó su portavoz, Javier Castiñeira, nada más conocerse la noticia de que el pleno no será presencial, que gracias al PP se había conseguido que el presidente de la Diputación «rectifique e decida que a próxima sesión plenaria da Deputación, para tratar, entre outros asuntos, sobre o Plan Único, se celebre por vía telemática e non presencialmente como estaba prevista». Dijo que Tomé le había comunicado «a súa decisión de aceptar a proposta popular para que a sesión plenaria do próximo día 2 sexa mediante videoconferencia».

Castiñeira declaró: «Queda demostrado que o goberno provincial opera a base de ocorrencias, con improvisación e que o único que pretende co Plan Único é facer propaganda política mentres se desenvolve a peor crise sanitaria na historia deste país». Incluso dijo: «Tomé, como presidente, non está a altura das esixencias da crise. Indican que o presidente da Deputación nada fixo desde a institución para axudar a paliar as consecuencias da pandemia e cren que usa a crise para facer política e criticar obsesivamente as medidas adoptadas pola Xunta».

El portavoz popular había advertido que estaban dispuestos a ir a los juzgados si finalmente el pleno se celebraba de manera presencial