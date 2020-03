Medicamentos incompatibles con el tratamiento del COVID-19

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

Santiago 27/03/2020 19:04 h

En los protocolos del COVID-19 se establece como tratamiento para abordar la enfermedad los medicamentos lopinavir-ritonavir, cloroquina-hidroxicloroquina, y en casos seleccionados el interferón, el tocilizumab y finalmente el remdesivir. Lo que ocurre es que algunos de estos fármacos interaccionan con psicofármacos, en concreto con ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos. No es esta una cuestión baladí si se tiene en cuenta que a fecha 24 de marzo las personas mayores de 70 años suponen el 25 % de los contagios y el 48,7 % de los hospitalizados. Y los mayores siguen con frecuencia estos tratamientos, ya que la segunda enfermedad que más produce síntomas psicóticos es la demencia, que afecta al 18% de las personas de 75 a 79 años, al 26% de las personas de 80 a 84 años y hasta al 45% de las personas de más de 85 años.

En un entorno hospitalario, además, ante una enfermedad aguda como la que provoca el coronavirus, y en un contexto de aislamiento, no es raro que estos síntomas psicóticos, que a lo mejor estaban compensados, se reactiven, o bien que aparezcan situaciones de delirio. Por eso ocho sociedades científicas han hecho público un informe para el manejo de estos síntomas en las personas mayores afectadas por COVID-19. Son la sociedad española de medicina interna; la de neurología; la de psiquiatría; la de psicogeriatría; la de geriatría y gerontología; la sociedad española de medicina geriátrica; la de psiquiatría biológica; y finalmente la sociedad de medicina familiar y comunitaria.

Para hacerlo más sencillo han establecido una especie de semáforo con los riesgos en función de la combinación de fármacos, que van desde el rojo, contraindicado; naranja, evitar salvo que sea imprescindible; amarillo, precaución; y finalmente verde, es decir, no contraindicado. Dentro del verde hay algunos que se recomiendan como primera opción, y otros que pese a no presentar riesgo no son la primera opción.

Dentro del catálogo de ansiolíticos, antidepresivos o antidepresivos, hay una serie de ellos a evitar, porque interaccionan sobre todo con tres de los fármacos que se usan en el abordaje del COVID-19, la cloroquina, el ritonavir y el lopinavir. Son por ejemplo haloperidol, risperidona, quetiapina, clozapina, carbamacepina o diacepam. En algunos casos su combinación conlleva un «altísimo riesgo» de depresión respiratoria, neutropenia grave o incluso de muerte súbita.

Pero también se establecen cuáles son las mejores indicaciones para tratar a los pacientes mayores que sufren estos síntomas psicóticos durante su infección por coronavirus, aunque a veces haya que modificar las dosis. Por ejemplo la oranzapina y el aripiprazol dentro de los antipsicóticos; topiramato o duloxetina entre los antidepresivos; y lorazepam o trazodona entre los ansiolíticos.

Aunque el estudio se ha realizado pensando en las personas de edad avanzada, tanto por su incidencia del virus como de este tipo de patologías, es extrapolable a la población joven.