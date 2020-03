La ejemplaridad del hombre corriente

0

La Voz de Galicia Luís Pousa

28/03/2020 05:00 h

Hay una palabra que intenta asomar la cabeza sobre la espuma de este tsunami. Ejemplaridad. ¿Han reaccionado los responsables públicos de forma ejemplar ante la crisis? ¿Es ejemplar la respuesta de la sociedad? ¿Extraeremos lecciones positivas de esta debacle? ¿Habrá de verdad un cambio de comportamientos individuales y colectivos después de esta experiencia brutal?

Si algo estamos aprendiendo de esta debacle es que conviene discriminar entre barullo y conocimiento. Lo recomendable es preguntar —y sobre todo escuchar— a los expertos. Habla desde Madrid el filósofo Javier Gomá (Bilbao, 1965), director de la Fundación March y autor de una monumental Tetralogía de la ejemplaridad. Un ensayo que ahora más que nunca arroja luz sobre tanta incertidumbre.

la sociedad

El protagonismo de los ciudadanos particulares. Ante una situación excepcional ¿ha respondido la sociedad de manera ejemplar al reto? «Me es difícil contestar porque desconozco los datos y no querría dejarme llevar por una intuición expuesta a muchos condicionamientos. De un lado, me angustia extraordinariamente que la curva española de infectados y muertos sea la peor del mundo (aunque ahora quizá nos supere Estados Unidos). ¿Es solo por culpa del Gobierno y de las Administraciones, como pretenden algunos? Realmente no lo creo. Lo que sí sé es que la solución tiene que ver con el comportamiento privado de cada uno de los millones de ciudadanos particulares, que han de desarrollar conductas que eviten contagiar y contagiarse. Es decir, de la ejemplaridad del hombre y mujer corrientes», sostiene Gomá.

la sanidad

Héroes cotidianos. Hay algunas palabras que, de tanto usarlas, se devalúan. Sucede con heroísmo. Aunque, en esta ocasión, el término ha recuperado su acepción original para describir lo que se vive en los hospitales. ¿Se puede decir que van incluso más allá del cumplimiento del deber? «Se podría decir de muchas maneras, una, como sugiere la pregunta, que cumplen más allá del deber. Otra, que el deber puede solicitar en ocasiones, en situaciones extremas, una conducta heroica. En todo caso, se diga como se diga, me consta, por familiares y amigos, que algunos de estos profesionales están desempeñando su profesión hasta el punto de poner en peligro su salud, y eso es propio del héroe, que desprecia su propia vida al servicio de la comunidad», razona el filósofo.

lecciones para el futuro

¿Aprenderemos algo de esta crisis global? Cada vez que un episodio inesperado pone patas arriba nuestra forma de vida se plantea la necesidad de regresar a valores más sólidos y de centrarse en lo indispensable. Ya lo vivimos con la crisis financiera del 2008. El capitalismo se iba a resetear y las economías de casino y humo iban a caer. Nada de eso pasó. ¿Extraeremos ahora lecciones? Gomá no lo tiene claro: «Pensaba que el hombre era débil y la humanidad, en cambio, fuerte. Ahora pienso que la humanidad es también débil y que la especie humana debería declararse especie protegida».

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ofrece ayuda especial a los dependientes en la cuarentena

La Voz

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) ha puesto en marcha una serie de iniciativas para hacer frente a la actual situación y tratar de ayudar a los dependientes y a sus familias durante el confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus.

«Gracias al proceso de transformación digital que iniciamos hace dos años —explica su presidente, Ignacio Bayón—, todo el personal está trabajando on line para poder seguir cumpliendo con nuestra misión en momentos tan delicados como los que estamos viniendo».

Bayón mantuvo el pasado miércoles una reunión telefónica con la reina Letizia. «La entrevista se realizó en respuesta al interés que mostró doña Letizia por conocer cómo estamos abordando la crisis, por un lado, y qué está aportando FAD a la sociedad, por otro», explica el presidente de la entidad.

Desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción subrayan que, a pesar de las dificultades derivadas de la cuarentena, continúan ofreciendo apoyo y orientación a particulares, familias y jóvenes. Las personas que necesitan la ayuda de la FAD pueden ponerse en contacto con sus profesionales llamando al teléfono 900 16 15 15 (la llamada es gratuita). En esta línea se ofrece información y asistencia sobre cómo actuar ante problemas de consumos de drogas, juego y apuestas con dinero, o sobre cómo abordar la educación y la prevención en casa. Además, también brindan asesoramiento y orientación a jóvenes que tienen problemas de bienestar emocional.

Asistencia en YouTube

También con el objetivo de informar y asesorar a la sociedad, se van a lanzar en el canal de YouTube de la FAD una serie de vídeos de expertos sobre prevención de consumo de drogas en estas circunstancias, comunicación asertiva y resolución de conflictos en la familia.

La fundación que preside Ignacio Bayón ha puesto asimismo a disposición de las familias y del profesorado guías descargables sobre películas dirigidas a niños y jóvenes de entre 10 y 18 años, dentro de su programa Cine y valores.

La FAD también ha ampliado su oferta destinada al fortalecimiento del pensamiento crítico de los adolescentes con un juego on line que les permite adquirir habilidades para lidiar con el exceso de información y para discriminar entre bulos y noticias.