El Concello de Lugo pide al Sergas que el párking del HULA sea gratuito

suso varela

lugo / la voz 27/03/2020 16:46 h

El Concello de Lugo pedirá al Sergas la gratuidad del aparcamiento del HULA, como mínimo, hasta que termine el estado de alarma. La alcaldesa, Lara Méndez, presidió este viernes una reunión de la junta de portavoces de los cuatro grupos políticos (PP, PSOE, BNG y Ciudadanos), en la que se acordó hacer la petición «para non ocasionar máis prexuízos, alomenos mentres continúe a crise sanitaria ocasionada pola propagación do coronavirus, ás persoas usuarias do complexo hospitalario».

La regidora señaló que «dende o Concello de Lugo levamos moitos anos reclamándolle á Xunta a gratuidade destas instalacións, cedidas no seu día pola Administración local non para que a veciñanza poda estacionar de balde no parking interior, cando teña que acudir ás consultas ou a facerse cargo dos seus familiares».

La alcaldesa socialista dijo que a pesar de la reordenación de los aparcamientos exteriores y del conocido como leira párking que habilitó en Concello en los últimos años, «aínda así, as dotacións seguen sendo insuficientes para dar cobertura a toda a demanda existente polo que, ante as circunstancias tan especiais nas que nos atopamos entendemos resulta imperativo que a Xunta acceda a esta solicitude e se sume a nós na defensa dos intereses da poboación».