España repatriará a 350 viajeros atrapados en Colombia

Redacción 27/03/2020 16:22 h

Un total de 350 viajeros se encuentran atrapados en Colombia, tras el estallido de la crisis del coronavirus. En un momento en el que el país sudamericano cumple su tercera jornada de cuarentena, fuentes diplomáticas del Gobierno de España han anunciado que podrán regresar a casa este mismo viernes, mediante una repatriación que se realizará en vuelo chárter.

Se trata de un total de 300 españoles que se encontraron con la inesperada suspensión de vuelos, así como 50 colombianos y ciudadanos de otras nacionalidades europeas residentes en España. No obstante, cada uno de ellos deberá correr con los gastos del billete, unos 300 euros en un precio que fue fijado por la aerolínea. La hora prevista del salida del vuelo, desde el aeropuerto internacional de El Dorado, se corresponde con las siete de la tarde, en horario español -14.00 horas en Colombia-.

Este es un esfuerzo notable de la embajada y el consulado que se ha coronado con éxito gracias a la colaboración de las autoridades colombianas y a la buena disposición de la compañía aérea»

La repatriación se realizará en un avión de Iberia, fletado por la embajada de Bogotá, que llegó vacío a dicha capital colombiana, puesto que Colombia no permite, desde mediados de este mes, la entrada de extranjeros. Y esta misma semana restringió todo vuelo nacional e internacional que no esté motivado por razones humanitarias. «Este es un esfuerzo notable de la embajada y el consulado que se ha coronado con éxito gracias a la colaboración de las autoridades colombianas y a la buena disposición de la compañía aérea», explicó el embajador de España en Colombia, Pablo Gómez de Olea.

Todavía quedarán españoles en Colombia

Desde que comenzaron a sucederse las restricciones y confinamientos por la epidemia del COVID-19, un total de 2.600 españoles se vieron sin opción de volver a casa en Colombia. Hasta el momento, el Gobierno ha conseguido repatriar a dos millares. Desde hace una semana estamos haciendo este trabajo que se concentró en los vuelos que partieron del jueves al domingo pasado y así conseguimos reducir enormemente la cantidad de españoles varados en Colombia», defendió Gómez de Olea.

Con todo, este vuelo no se llevará a todos los ciudadanos españoles que permanecen en el país sudamericano, ya que desde la embajada contabilizaron un total de 150 personas en esta situación. Los motivos se corresponden con que no han querido viajar por su propia decisión, pero también hay casos de españoles que no han llegado hasta Bogotá porque «no han podido desplazarse por las dificultades de las medidas impuestas por el confinamiento en todo el país».