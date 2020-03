No, beber vino no protege del coronavirus

Un estudio realizado por científicos americanos afirma que el virus que causa la enfermedad COVID-19 puede permanecer hasta tres días en diversos objetos

Cuarentena de catorce días. Ese es el tiempo necesario para que una persona que pueda haber sido contagiada de coronavirus desarrolle la enfermedad o deje de ser un posible foco de contagio. Estos son los datos oficiales hasta el momento, aunque ya hay estudios chinos que alargan este tiempo hasta los 21 días. Pero, ¿cuánto puede vivir el virus en una botella de plástico? ¿Y en el aire?

Un estudio, realizado por un equipo de científicos norteamericanos y publicado en la revista The New England Journal of Medicine, ha analizado recientemente cuánto tiempo puede permanecer el SARS-COV-2 en varios materiales y superficies de uso común.

