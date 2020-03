La Xunta moviliza a 189 residentes para reforzar las plantillas sanitarias Los mires que acaban su formación son contratados como adjuntos en su especialidad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia susana luaña

redacción / la voz 26/03/2020 08:21 h

Las exhaustas plantillas sanitarias de los hospitales y centros de salud de Galicia verán en las próximas horas ligeramente aliviada la tensión a la que desde hace semanas los somete la crisis del coronavirus con el refuerzo de 189 mires (médicos internos residentes), que serán contratados por el Sergas con todos los derechos de los profesionales en sus respectivas especialidades, incluido el salario. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la orden por la que se hace efectivo el acuerdo adoptado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para disponer de los residentes que estaban finalizando su formación.

Serán 158 médicos y 31 profesionales de enfermería que se han especializado en geriatría, medicina de trabajo, medicina familiar y comunitaria, medicina intensiva, medicina interna, medicina preventiva y salud pública, neumología y pediatría, así como técnicos en radiodiagnóstico, microbiología y parasitología, anestesiología y reanimación, enfermería de trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería geriátrica y enfermería pediátrica. Es decir, las áreas más colapsadas por la atención a los pacientes infectados por coronavirus y por las pruebas masivas a las que se está sometiendo a la población.

La Consellería de Sanidade, a través de dicha orden, «encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación de determinadas especialidades o exercicio provisional das funcións de facultativo adxunto especialista, médico de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria ou enfermeiro especialista durante a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo coronavirus».

En el DOG se indica que a estos profesionales se les establece una prórroga de contrato, una formalidad necesaria porque así fue estipulado por el Gobierno, pero la realidad es que a los mires se los contrata como adjuntos en su especialidad con todos los derechos de los médicos titulares, incluido el salario. Es lo que demandaban los afectados, no en vano la diferencia entre el sueldo de residente y el de adjunto puede ser de mil euros mensuales.

Los contratos se formalizarán el 1 de abril y el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña les reconocerá «as percepcións económicas da categoría profesional correspondente durante o tempo que desempeñen as ditas funcións». Ahora bien, la orden especifica que «esta encomenda, sexa cal for a súa duración, non supón dereito ningún a acceder a unha praza do cadro de persoal da institución ou a un vínculo de carácter fixo ou permanente».

En los focos

Los residentes que ahora contrata el Sergas ya realizaban su formación en los departamentos a los que ahora se incorporan como adjuntos en su especialidad. En realidad, finalizaban el mir en el mes de mayo, por lo que supone un adelanto de dos meses en su período de formación. La tramitación de su título se solventa con una evaluación telefónica que se está realizando estos días para que los sanitarios se puedan reincorporar cuanto antes a los centros asignados y sumarse al colectivo de profesionales del sector que trabajan en los focos centrales con los enfermos por coronavirus.

A Hadrián Pernas ya le hicieron la prueba, lo que le permite adelantar la obtención de su título de médico especialista en medicina interna. La confirmación de su inminente contratación le llegó en pleno confinamiento, porque, aunque estaba atendiendo a enfermos de VIH, el hecho de que varios compañeros suyos hayan dado positivo le obligó a recluirse unos días a la espera de la prueba que descarte su contagio. «Se dou negativo, xa podo ir traballar», decía ayer animado. «Estou contento, eu fago isto por vocación, gústame o meu traballo». No le asusta trabajar en la zona crítica, aunque reconoce que preferiría ir más protegido. La falta de material es ahora el gran problema.