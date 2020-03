Un #quédateencasa con retranca y mucho ritmo

0

27/03/2020

Cheve Márquez, conocido artísticamente como O fillo da Cándida, es uno de los músicos del grupo ourensano Los Camachuelos. A pesar de que como albañil sigue teniendo que salir a trabajar cada día, no quiso perder la oportunidad de recordar la importancia de quedarse en casa en unas circunstancias como las actuales. Lo ha hecho de la forma que mejor se le da: cantando. Cheve, ayudado por su novia y cantante del mismo grupo, Ángela Rodríguez, ha versionado uno de las canciones que más sonaron en su momento, A puro dolor, y la ha llenado de una letra en la que deja claro que no hay más opciones, hay que quedarse en casa. «Los Camachuelos hacemos versiones de canciones de todo tipo. En esta he puesto muchísima retranca gallega porque lo que pretende es concienciar a la gente de que no pueden salir», explica. Más de mil personas vieron el vídeo en menos de dos horas y lo cierto es que su canción está generando sonrisas en todos los que lo ven y escuchan. «Hay muchas formas de interpretarla pero lo que predomina desde el principio es el humor. La risa es un gran aliado», añade Cheve. Precisamente por ello, no son pocos los que le piden un nuevo hit para pronto. «Sí, creo que habrá más...», termina. Esperemos que así sea pues el primero ya ha enganchado hasta a Waris, el perro de la pareja.