La Policía Local de A Rúa pide el DNI a los que están en la calle

O Barco 27/03/2020 18:21 h

Durante más de una semana, en A Rúa de Valdeorras la Policía Local optó por una labor fundamentalmente pedagógica, tratando de concienciar a los vecinos de la necesidad de estar en casa para tratar de frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Pero la situación ha cambiando, y ahora ya no solo se apela al diálogo. Tal y como recoge un escrito publicado por el Concello y colocado en varios puntos del casco urbano (y también difundido en redes) se han aumentado los controles para vigilar que la gente respete la cuarentena. Para ello, «as forzas de seguridade solicitarán o DNI para contrastar o seu domicilio coa súa ubicación no momento do control».