Ortigueira pide a Xunta y Gobierno central que habiliten la residencia de Aspromor como hospital de campaña

ORTIGUEIRA 26/03/2020 18:32 h

El alcalde de Ortigueira, el socialista Juan Penabad Muras, ha remitido sendos escritos al presidente de la Xunta y al subdelegado del Gobierno en Galicia solicitando que habiliten la residencia de la Asociación Pro-Minusválidos de Ortegal (Aspromor) para atender a posibles enfermos de coronavirus de la comarca, "ante o previsible crecemento de afectados na zona". Se trata de un edificio privado, construido por Aspromor, como centro de día y residencia para gravemente afectados, y pendiente de entrar en funcionamiento desde hace varios años.

El inmueble dispone de seis habitaciones triples en el primer piso y cinco dobles,en la planta alta, baño geriátrico, cocina, comedor, enfermería, sala de rehabilitación y salas comunes. Son 28 plazas, en habitaciones con camas articuladas. El regidor estima en unos diez mil euros la inversión necesaria para poder utilizar el centro. Requiere la puesta a punto de la caldera, para el sistema de calefacción y el agua caliente; una actuación en la sala de máquinas; intervenciones en la sala de lavandería y la cocina; y la compra de equipamiento y utensilios para la limpieza, material de cocina, ropa de cama y aseo. Tampoco está operativo el ascensor.

"O Concello non pode facer fronte a esa cantidade, por non ser da súa competencia directa", señala el alcalde. Y propone a Xunta y Gobierno central que, "se non fose posible executar as obras directamente, faciliten dotación económica para realizar os traballos". Muras también plantea la posibilidad de pedir colaboración de empresas privadas y particulares para completar el acondicionamiento de la residencia, a fin de que esté disponible cuanto antes.

Con esta iniciativa, el mandatario local ortegano "axudaríase a desconxestionar os hospitais da área sanitaria de Ferrol", si llega a darse esta situación. Fuentes de Aspromor confirmaron a este periódico que personal de la Xunta visitó las instalaciones hace unos días con la intención de disponer de su uso en caso de necesidad.

Un fallecido y un nuevo positivo por coronavirus en Ortigueira

Ortigueira ha sumado hoy un nuevo positivo por coronavirus, lo que eleva a seis los casos confirmados, según la información facilitada por el Concello. Una de las personas que estaban hospitalizadas ha fallecido hoy. El Ayuntamiento atribuye su contagio a una persona que vino de viaje del extranjero, "un dos tres focos identificados no municipio, xunto co baile celebrado o día 12 e os participantes nunha excursión do Imserso".

El Concello informa de la existencia de más vecinos en aislamiento domiciliario, a la espera de la realización de pruebas que revelen si están afectados o no por el COVID-19. "Os casos confirmados están hospitalizados", recalca el alcalde, Juan Penabad Muras, que insiste "na necesidade de tomar moi en serio o risco que representa saír da casa". Anunció que se intensificará la vigilancia para evitar infracciones de las normas de confinamiento.

Ortigueira ya acumula más de 40 denuncias por saltarse las medidas dictadas por el decreto del estado de alarma. entre ellas una a un establecimiento. Muras recuerda que la sanción mínima es de 600 euros y que puede alcanzar los 30.000, en función de la gravedad del comportamiento y del riesgo que entrañe para la salud de las personas.

El regidor avanzó, además, que se reforzarán las labores de desinfección, en especial en los lugares relacionados con los tres focos de infección. Pide a todos los vecinos que respeten la cuarentena. Y ha transmitido su pesar a los familiares de la primera vícitma mortal, y la solidaridad con todos los afectados, brindándose a prestar la ayuda necesaria.