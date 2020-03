«Las mariscadoras vivimos al día, no tenemos un colchón; necesitamos que nos den una respuesta ya»

0

La Voz de Galicia

26/03/2020

Vivir confinados entre cuatro paredes no es fácil. Nadie dijo que lo fuese. Parapetados en nuestras casas, el tiempo pasa a una velocidad extraña. «Ya todo es tan raro... Como para vivir además con esta incertidumbre con la que estamos viviendo quienes nos dedicamos al marisqueo». La frase es de Lourdes Corvo, presidenta de la agrupación de mariscadoras de Vilaxoán. El viernes pasado, las mareas eran propicias para que ella y sus compañeras volviesen a faenar, pero ya entonces no fueron. Por salud, sí. Y también porque los compradores ya habían anunciado que no iban a ir a la lonja. «¿Si no tenemos quien venga a por nuestro producto, para qué vamos a ir a trabajar? No tiene ningún sentido», plantea Lourdes. El argumento no es nuevo: desde hace días lo repiten los representantes de la cadena mar industria con la esperanza de ser escuchados por Santiago y por Madrid.

Lourdes sabe que forma parte de un colectivo muy numeroso. Por eso, no entiende que desde las admnistraciones se esté dilatando el tiempo de respuesta a las demandas de este colectivo. «No estamos hablando de un sector con grandes ganancias. Somos trabajadores que no ganamos tanto como para tener un colchón, una reserva, y vivir sin saber qué va a ser de nosotros. Esto es horrible. Estamos en un estado de tensión insoportable», relata. Porque «la salud es importante, sí. Tiene que ser lo primero. Pero cuando no sabes si vas a poder pagar el alquiler o ir al supermercado a hacer la compra... Muchas mariscadoras son cabeza de familia monoparentales, estamos viviendo una situación de incertidumbre que nos está matando». Por eso lanza una petición rotunda. «Nosotros vivimos casi al día; nos tienen que dar una respuesta, una solución, ya».