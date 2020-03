«Eu non me quedo na casa, vou á praia»

26/03/2020 11:07 h

La prórroga del estado de alarma se llevó ayer al Congreso de los Diputados. Fue una jornada soleada en Galicia. Un cielo azul y despejado que la gran mayoría observó desde sus casas. Aunque todavía hay quién alardea de saltarse las estrictas restricciones de movilidad a objeto de minimizar el impacto del coronavirus. Un vecino de Mesón do Vento (Ordes, A Coruña) retó ayer, a través de redes sociales, a quien pudiese impedir su descanso laboral en una tarde de playa, arena y sol: «Quería decirvos a todos o que vou facer esta tarde. Hoxe é mércores, 25 de marzo, e estou indo pola autopista porque vou á praia. Fai [sic] un día de puta de madre, marca aquí 20 grados de temperatura e vou pa praia. Xa sei que hai moita xente que se pon: ‘non, non se pode sair, quédate na casa polo coronavirus, non sei que, non sei canto...’ pois non, eu non me quedo en casa. Eu vou pa praia cun par de huevos».

Y en su derroche de alegatos, mientras conducía, espeta: «E vou pa praia polo siguiente [sic] motivo: Son camionero e teño que andar por toda España adiante con toda a puta mierda que hai. Non temos un sitio donde comer, nin donde mexar, nin donde ducharnos. Daquela, hoxe, que estou libre, vou pa praia. A ver que ten os santos huevos de dicirme a min que non podo. Vou e punto. Vou poñer o bañador, tírome na area, tomo o sol e cando veña de volta… porque non hai ningún bar aberto, que se non paraba a tomar unhas cervezas. E punto».

Luego repasa las actividades de transportistas, policías o médicos, para concluir que todos ellos salen a desempeñar sus funciones durante su horario laboral, pero que en su tiempo libre deben cumplir el confinamiento: «Cando tes tempo libre hai coronavirus, pero se non tes tempo libre, hai que traballar. Así que para min non hai coronavirus nunca».

Sanciones

Para sancionar estos comportamientos, los cuerpos de seguridad pueden recurrir al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que regula las infracciones graves, con multas de entre 601 y 30.000 euros, y en su punto sexto contempla sanciones por: «La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

El Código Penal también fija en su artículo 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que «se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

El citado artículo del Código Penal remite igualmente al artículo 550, que regula el delito de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia.