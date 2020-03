Escupe a varios policías: «Si tengo el coronavirus, os contagio a todos y nos morimos, y ya está»

0

Ourense 26/03/2020 14:52 h

Un buen susto se llevaron los trabajadores y usuarios de una gasolinera en pleno centro de Ourense cuando a las siete de la tarde de este miércoles un vecino de la ciudad, de 49 años, se acercó hasta este establecimiento, donde también se venden alimentos, y comenzó a amenazar a todos los que allí se encontraban, después de que el empleado le explicara que dentro solo podía haber una persona. Tampoco desistió en su actitud cuando se acercaron al lugar agentes de la Policía Nacional que, en todo momento, intentaron que abadonara la gasolinera, sin que el hombre hiciera caso. Su actitud se volvió cada vez más agresiva y, según los testigos, empezó a proferir insultos y a gritar contra el responsable del negocio, al tiempo que impedía pasar al resto de personas, evitando mantener la distancia de seguridad recomendada. «No me voy porque no me da la gana. Estoy a gustito y no me apetece ir a casa» dijo a los policías, que le recordaron la obligación de regresar a su domicilio. El hombre siguió en las suyas y se negó a firmar la denuncia.

«Si tengo el coronavirus, os contagio a todos y nos morimos, y ya está», dijo a los agentes, al tiempo que se abalanzaba sobre uno de ellos y empezaba a escupir, por lo que procedieron a su reducción y detención. Se vieron obligados a colocarle una bolsa de plástico sobre su cabeza, a fin de evitar que alcanzase a cualquier otra persona del establecimiento con su saliva. Fue trasladado a dependencias policiales y puesto en libertad. No le constan detenciones anteriorres.

Trabajadores de la gasolinera, situada en la avenida de Zamora, explicaron que el hombre tiene problemas de adiciones. Señalan que durante el estado de alarma solo puede estar una comprador dentro del establecimiento y que el hombre se negaba a irse. Y relataron que se puso más violento cuando vio llegar a los policías.