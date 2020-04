«É curioso que se permita saír aos propietarios de mascotas pero non aos nenos e nenas»

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

04/04/2020 05:00 h

Estado de alerta. Confinamiento. Suspensión de las clases. Paralización de la actividad económica. La sociedad vive una situación excepcional derivada de la pandemia de coronavirus. Los efectos son duros, pero no golpean a todos por igual. Lo advierten desde la ONG Igaxes, centrada en asegurar el bienestar de niños y jóvenes, especialmente aquellos en situación vulnerable. «Todos vamos pasar por malos momentos, pero hai familias e colectivos que xa estaban en situacións complicadas para as que a cousa se agrava aínda máis», advierte Carlos Rosón, director de Igaxes.

El ámbito educativo es uno de los que ya se están resintiendo. Y es que apunta Rosón que ante el intento de continuar con la formación a distancia, la desigualdad entre los hogares se acentúa. «A fenda dixital en Galicia é das máis altas do Estado, non en todos os fogares hai conexión a Internet e dispositivos, ou non en cantidade suficiente. E cando falamos de familias en situación ou risco de exclusión, atopamos que moitos pais non teñen o capital formativo suficiente para poder axudar aos seus fillos. Xa non falemos de rapaces con necesidades especiales ou discapacidades, neses casos aínda é máis complicado», explica Rosón. En su opinión, la situación pasará factura en las tasas de abandono temprano entre los estratos más empobrecidos de la sociedad.

El efecto del confinamiento en los más pequeños de la casa es otra de las preocupaciones. «É curioso que se permita saír aos propietarios de mascotas, pero non ás nenas e nenos. Isto repercute na súa saúde emocional», destaca el director de Igaxes. Y aunque reconoce que la obligación de permanecer en casa es dura para todos, recuerda que los mecanismos y herramientas que posee un adulto para gestionar el encierro o enfrentarse a la ansiedad no las tiene, por ejemplo, un crío de 5 años.

En esa línea, Rosón insiste en que el Gobierno podría flexibilizar las medidas de cara a los más pequeños, algo a lo que el Ejecutivo se resiste pero que ya han hecho otros países como Italia o Portugal. «Non estou dicindo que se abran parques, nin que se permita que os nenos se xunten en lugares públicos, pero si que poidan, con responsabilidade, sair dar unha volta, airearse. Suponse que os donos de mascotas son responsables, ¿por que non podemos presupoñer que os pais e as nais tamén o serían?», argumenta.

Viviendas tuteladas

Igaxes gestiona también varias viviendas tuteladas para jóvenes. Tampoco en ellas la situación resulta fácil. No es complicado imaginar la bomba de relojería que pueden suponer seis u ocho adolescentes encerrados en un piso durante casi un mes. Por eso, los profesionales de la oenegé siguen trabajando con ellos a diario. «Trabállase con eles a actividade física, a capacidade de xestión emocional, o mantemento do contacto social. E incídese especialmente na necesidade do coidado mutuo». Para muchos de ellos, sus compañeros de piso y sus contactos de Igaxes son el único apoyo.

Algunos de esos chavales son, además, menores extranjeros que llegaron a Galicia sin la compañía de ningún adulto. Rosón teme que este colectivo, el conocido como menores extranjeros no acompañados (MENA), será uno de los más afectados por la crisis que dejará tras de si la pandemia. «Agora mesmo sufren unha parálise formativa e na súa integración. Necesitan aprender o idioma e formarse para atopar un traballo, se non aos 18 perden o permiso de traballo e residencia se non poden acreditar que teñen medios de subsistencia», explican desde Igaxes. Temen que quienes están cerca de la mayoría de edad verán muy complicado su acceso a un mercado laboral que saldrá tocado, con más paro y menor actividad económica. «Eles serán un dos colectivos máis afectados», afirma tajante Rosón, que pide pensar ya en una moratoria para sus permisos.

Empobrecimiento de las familias

Y es que mientras se trabaja para paliar los efectos actuales del estado de alarma, también han puesto la vista en las consecuencias futuras de lo que está sucediendo. «Vaise agravar o empobrecemento das familias», vaticinan desde la oenegé sin sombra de duda. Apuntan al gran número de ERTEs ya planteados y que llegarán en las próximas semanas, aumentando especialmente la incertidumbre de los hogares que ya presentaban dificultades antes de la pandemia.

El aumento de la pobreza energética, consecuencia del alto consumo derivado del encierro, o los problemas de alimentación, en cantidad y calidad, especialmente entre los pequeños que han perdido el elemento equilibrador que suponían los comedores escolares, son otras de las consecuencias.