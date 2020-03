El CEI-Nodus de Lugo informará a los empresarios y trabajadores sobre dudas y subvenciones por la crisis del coronavirus

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 26/03/2020 17:15 h

El gobierno local acaba de poner en marcha más medidas de apoyo al sector productivo de la ciudad, en este caso, a nivel informativo ante los problemas económicos y laborales por culpa de la crisis del coronavirus. El CEI?Nodus acaba de crear una línea de comunicación directa para que todas las personas interesadas puedan trasladar su dudas a los técnicos del centro de emprendimiento municipal.

«Debido a esta situación excepcional que estamos a atravesar, de crise sanitaria, na cal a maioría das pemes locais e negocios non considerados esenciais tiveron que pechar as súas portas e buscar outros sistemas de funcionamento alternativos aos habituais, comezamos a recibir no CEI moitas chamadas pedindo asesoramento e máis datos sobre as medidas artelladas polo goberno local para sobrelevar o período e as consecuencias do confinamento», indicó el concejal de Desenvolvemento Local e Emprego, Mauricio Repetto.

El concejal socialista explica que «os emprendedores, desempregados, traballadores, autónomos e empresarios poderán realizar as súas preguntas sobre subvencións dispoñibles e axudas extraordinarias, procedementos de apertura ou peche, ERTES, reducións de xornada así como calquera outro tipo de trámite de índole laboral».

El canal que se ha habilitado para ello es el correo electrónico cei@lugo.gal; y de forma simultánea permanecerán operativas las líneas telefónicas 608 842 221 y 606 405 745 donde dos orientadoras laborales atenderán a los usuarios.