27/03/2020 05:00 h

Las grandes empresas, lideradas por algunas de las firmas más potentes del Ibex 35, han decidido unir sus fuerzas para colaborar con la Administración en la lucha contra la propagación de la pandemia en España. Uno de los casos más significativos es el de Inditex, que, además de poner en marcha un importante programa de donación de material, ha puesto su red logística en China al servicio de las autoridades sanitarias y de otras firmas con el objetivo de facilitar tanto la adquisición como la posterior importación y distribución de equipamiento sanitario —como respiradores, mascarillas y equipos de protección integral— con destino a los hospitales españoles.

Entre las empresas del Ibex 35 que se han sumado a esta alianza figuran, además de Inditex, entidades financieras como el BBVA, o el banco Santander, firmas de telecomunicaciones como Telefónica o compañías del sector eléctrico como Iberdrola.

Abanca

150 unidades de cuidados intensivos. En Galicia, Abanca ha invertido cuatro millones de euros para adquirir 150 unidades de cuidados intensivos que ya se están distribuyendo en los complejos hospitalarios del Sergas. La entidad financiera quiere paliar así la carencia de equipamiento de alta tecnología a la que se enfrentan durante esta crisis las ucis de los hospitales gallegos ante la avalancha de enfermos con problemas respiratorios a causa del coronavirus.

Abanca también ha decidido condonar durante tres meses los alquileres de las familias en situación de vulnerabilidad que residen en viviendas del fondo social.

bbva

25 millones de euros en los países en los que opera. El banco donará 25 millones de euros para hacer frente a la expansión del COVID-19 en aquellos países en los que opera. Los fondos que ha movilizado la entidad financiera permitirán no solo adquirir material sanitario y de protección para los centros hospitalarios, sino también impulsar los proyectos de investigación para hallar terapias con las que hacer frente a la pandemia.

ENERGY

Aplazamiento de las facturas de luz y gas. La compañía eléctrica ha decidido, por su parte, aplazar el pago de las facturas de luz y gas de los clientes domésticos que se emitan a partir de ahora. Esta iniciativa, que ya se había implantado para pymes y autónomos, se amplía así para tratar de amortiguar el coste derivado del aumento de consumo energético a causa del confinamiento.

Más de 327.000 clientes domésticos gallegos pueden acogerse a esta medida a través del Área Clientes de la web.

Gadis lanza un mensaje de esperanza y ánimo para superar el confinamiento

La compañía gallega pone en marcha su campaña «Cuando pase todo esto»

Ilusión, ánimo y esperanza protagonizan Cuando pase todo esto, la nueva campaña que ha lanzado supermercados Gadis y que invita a la sociedad a pensar en positivo para superar la cuarentena.

«Cuanto pase todo esto no habrá amigo al que no abrace, ni senderos suficientes para perdernos juntos, ni terraza ensordecedora que no pise» son algunos de los mensajes que recoge esta propuesta optimista de la compañía gallega.

La campaña, creada como es habitual por la agencia BAP & Conde, es todo un canto a la esperanza de la ciudadanía.

Afundación traslada su actividad a una web con más de 300 recursos digitales en constante actualización

La nueva página incluye un apartado especial de atención a mayores

Nace Afundación en casa, un portal web, de acceso libre y gratuito, en el que se volcará, durante esta etapa en la que la población debe permanecer en casa para tratar de frenar la expansión del virus COVID-19, toda la actividad que el equipo de Afundación continúa desarrollando.

El proyecto aúna voluntariado, cultura, formación y apoyo a los mayores en este período en el que la situación de confinamiento genera necesidades especiales. La web, a la que se puede acceder desde este viernes, cuenta con más de 300 recursos digitales en constante actualización y ofrece una serie de propuestas que trasladan a Internet la actividad habitual de esta fundación.

Atención a los mayores

Afundación en casa es una plataforma interactiva y dinámica en la que conviven los contenidos en directo, las nuevas propuestas y el fondo vivo de Afundación. En el proyecto destaca una sección especial, denominada + 60, te acompañamos, un apartado que, bajo la máxima de aprender a cuidar, ofrece un servicio de atención telefónica en el que cualquier persona mayor, sin barrera de edad, encontrará conversación, contacto y apoyo, así como la información que pueda necesitar. Se trata de una línea solidaria pensada para la población mayor, la más vulnerable en el actual contexto de crisis sanitaria, que está atendida por profesionales y voluntarios.

Además, con este mismo objetivo de atención activa, se incluye el espacio Te escuchamos, en el que se ofrece contacto permanente, también a través de voluntariado, para proporcionar información y asesoramiento sobre las posibilidades de Afundación en casa y donde, próximamente, se incorporarán nuevas iniciativas de intercambio y ayuda.

Asimismo, desde Abanca y el instituto Ieside están trabajando conjuntamente para poner en marcha el programa Abanca e Ieside asesoran, a fin de proporcionar información a las pymes, los autónomos y a quienes, desde el ámbito de sus profesiones, tengan dudas sobre las medidas o los recursos a su alcance ante la situación de excepcionalidad provocada por el virus COVID-19.

Esta nueva iniciativa digital, explican desde Afundación, trata de acompañar a la sociedad gallega en su deber de permanecer en casa, ofreciendo múltiples opciones mediante las que continuar formándose y creciendo de una manera accesible y segura.

Envíos gratis a hospitales a través de Correos

Correos Express —filial de paquetería urgente del Grupo Correos— recogerá gratis todo el material sanitario que done la sociedad y lo distribuirá a los hospitales de referencia de la zona de A Coruña. El objetivo es abastecer de manera urgente, rápida y eficaz a los centros hospitalarios ante la gran afluencia de infectados por el COVID-19, en una semana que se presente altamente crítica.

Los interesados deberán llamar al teléfono 91 660 58 56, en el que los agentes le atenderán para hacer el envío.

Rovi distribuirá un millón de mascarillas

Los laboratorios farmacéuticos Rovi han gestionado la compra de un millón de mascarillas quirúrgicas y han coordinado la entrega de mil trajes de protección especial con el objetivo de donarlos al Ministerio de Sanidad, para hacerlos llegar a los profesionales sanitarios y pacientes españoles.

Con esta aportación, el laboratorio quiere cooperar con la labor imprescindible de los profesionales de la salud que están trabajando sin descanso para combatir la pandemia de coronavirus.

Alianza para fabricar viseras de protección

La Universidade de Vigo y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) han impulsado un proyecto conjunto. Más de 35 empresas y organizaciones de toda España se han sumado ya a esta iniciativa para fabricar y distribuir viseras de protección. La primera serie producida en Galicia, de 1.000 pantallas, se entregará la semana que viene y, con los medios actuales, la producción alcanzará las 10.000 pantallas solo en la comunidad, pudiendo producirse cientos de miles en toda España.