Ya son seis los policías nacionales contagiados por coronavirus en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 25/03/2020 19:49 h

Seis agentes de la Policía Nacional destinados en Galicia han dado positivo en coronavirus en las últimas horas, según ha hecho público el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Son cuatro casos más que el lunes, cuando se habían confirmado solo dos contagios en el seno de la Policía Nacional en Galicia.

Según el sindicato, solo uno de los seis agentes que dieron positivo ha requerido hospitalización, mientras que los otros cinco están aislados en sus domicilios. El SUP asegura, además, que hay otros 50 policías nacionales destinados en comisarías gallegas que están pendientes de la realización de las pruebas para saber si también están infectados por el coronavirus.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

El SUP, por la Policía Nacional, y AUGC, por la Guardia Civil, han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que ponen de manifiesto las graves carencias de protección individual contra el coronavirus que tienen los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El SUP y AUGC aseguran que si el Gobierno no toma medidas para garantizar la integridad de los agentes acudirán a la vía judicial.