La selectividad se celebrará en toda España entre el 22 de junio y el 10 de julio

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 25/03/2020 14:46 h

La selectividad se celebrará este año en toda España entre el 22 de junio y el 10 de julio, al menos si no se alarga excesivamente la situación de confinamiento. Las notas tienen que estar publicadas antes del 17 de julio. La convocatoria extraordinaria, que en Galicia pasó de septiembre a julio, volverá al mes de septiembre, antes del día 10. Pero además, se ha acordado «modificar el modelo y el contenido de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias». Lo que no se sabe hasta ahora es qué consiste esa modificación exactamente, solo que supondrá mayor optatividad a la hora de elegir las preguntas, ya que no todos los alumnos siguen el mismo orden del temario y habrá cosas que no se lleguen a tocar.

Este fue el principal acuerdo alcanzado en las más de cuatro horas de reunión entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y los consejeros autonómicos, en la que quedó claro que la principal preocupación es que «ningún alumno pierda el curso por esta situación provocada por el COVID-19», dijo Celaá. De hecho, se pensó incluso en los alumnos que están realizando este curso en el extranjero, para quienes el ministerio «establecerá sistemas específicos para homologar sus estudios, dado que la mayoría del alumnado está continuando las clases en la modalidad online».

«Aunque las fechas propuestas para la realización de la EBAU dependerán de la evolución de la pandemia -recalcaron desde el ministerio- se ha establecido que las calificaciones se publiquen antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre».

El ministerio propone la cancelación de las reválidas

Por otra parte, el ministerio ha propuesto también a las comunidades que se cancelen las pruebas de evaluación diagnóstica que establece la LOMCE, ley actualmente en vigor, para 3º y 6º de primaria y 4º de la ESO. Cantabria, País Vasco, Madrid y La Rioja ya lo habían decidido, pero de esta manera todas las comunidades podrán sumarse.

La segunda evaluación sigue adelante

En cuanto al curso no universitario más allá de segundo de bachillerato, se acordó evaluar el segundo trimestre con el trabajo desarrollado hasta la interrupción de las clases. En varios centros gallegos ya se ha hecho así porque tenían todos los exámenes corregidos. Para la tercera evaluación, la idea es "modificar os contidos e competencias básicas previstas", según informan desde la Consellería de Educación; estos cambios se abordarán en una reunión de abril. En ese sentido, la conselleira, Carmen Pomar, agradeció "o esforzo que están a facer tanto docentes como familias para manter a poboación escolar activa e contribuír así á normalidade nesta situación excepcional".