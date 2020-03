Sanidade entra en la residencia Portazgo para evaluar el estado de los 74 ancianos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. DOMÍNGUEZ M. CARNEIRO

A CORUÑA 25/03/2020 21:56 h

Dos médicos y una enfermera de atención primaria se han desplazado en la tarde de este miércoles a la Residencia de Mayores Portazgo, en A Coruña, para evaluar el estado clínico de los 74 residentes que se encuentran en el interior del centro, donde ayer se confirmó la existencia de 9 casos de coronavirus.

Fue la propia dirección del compejo de la tercera edad la que decidió el confinamiento en sus habitaciones de todos los ancianos tras recibir, el pasado sábado, el aviso de que un interno que había sido ingresado en el hospital con síntomas inicialmente no sospechosos de coronavirus finalmente había dado positivo.

Fuentes de la Administración indicaron que la decisión de que Sanidade entrase en el geriátrico se adoptó en el ejercicio de la tutela que la Xunta tiene durante la pandemia sobre todas las residencias, incluidas las privadas. En función del examen médico de los ancianos «resolveremos as medidas a adoptar», apuntaron. No se descarta que finalmente se decida el traslado de alguno de los afectados al geriátrico Porta do Camiño, en Santiago, centro designado por la Xunta para concentrar a los mayores institucionalizados en residencias de A Coruña y Lugo positivos en coronavirus para tratar de contener así el riesgo de expansión de la infección.

Mayores de O Portazgo «es una residencia grande, con 74 mayores, 9 positivos, y es un centro muy abierto, que trata de fomentar la socialización de sus internos con actividades colectivas, de ahí que se haya considerado importante intervenir cuanto antes», explicaron.

El centro cuenta además con 43 trabajadores y, entre el colectivo de 28 auxiliares, 12 presentaban síntomas sospechosos de contagio. La Xunta aseguró no tener constancia hasta el momento de casos confirmados entre el personal.

Una residencia de A Coruña aísla a 74 mayores tras registrar 9 positivos ; Personal de la Residencia de Mayores Portazgo pide a los familiares que se queden en casa a ritmo de cumbia Con el lema «Nosotros los cuidamos por ti», las trabajadoras del centro han grabado este vídeo para animar y concienciar a los usuarios de la importancia de quedarse en sus hogares cedido El director del centro Portazgo ha decidido aplicar medidas más restrictivas que las recomendadas por el ministerio, y condiciona la evolución al impacto del virus en la plantilla Nueve internos de una residencia de ancianos de A Coruña han dado positivo en coronavirus y han movido a la dirección a confinar en sus habitaciones a los 74 residentes. El ingreso hospitalario de una persona con síntomas que en principio no hacían sospechar un contagio desembocó sin embargo en el primer caso confirmado de COVID-19 en las instalaciones de O Portazgo el sábado pasado. «Nos lo comunicó la familia. Automáticamente llamamos a Saúde Pública y en una hora estaban aquí», explica Miguel Vilas, director del centro. Ayer lunes fueron llegando a cuentagotas los resultados de las pruebas realizadas a diez personas. Ocho dieron positivo y Vilas decidió aislar a todos. «El ministerio recomienda establecer cuatro grupos: contagiados, con síntomas, sin síntomas pero que hayan tenido contacto con un infectado, y por último, el de los que ni tienen síntomas ni han tenido contacto. Nosotros partimos de que todos podíamos estar infectados», explica. Seguir leyendo

También en Bellolar

Este miércoles también se confirmaron tres casos en otro recinto de la tercera edad de A Coruña, Bellolar Fogar Residencial. Uno de los enfermos COVID-19 falleció en días pasados tras ser hospitalizado, otro se encuentra ingresado y un tercero permanece en el interior del geriátrico, donde viven 24 ancianos. En estas instalaciones tampoco existe confirmación oficial de personal afectado por la epidemia.