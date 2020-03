Docentes que se convierten en héroes para crear pantallas de protección desde Lugo

0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 26/03/2020

Un grupo de diez docentes del Centro Integral de Formación Profesional As Mercedes se han transformado en apenas unos días en héroes y heroínas anónimos. El director del centro, Joaquín Expósito, tuvo la idea a principios de semana de crear pantallas protectoras para distribuir por la provincia mientras continúe la escasez de material. «Souben de xente de sanidade que requiría de este tipo de protectores para protexer a cara», explica Expósito.

Entonces, empezó a desarrollar mentalmente su idea y puso en marcha un trabajo de producción en línea para lograr eficiencia y resultados cuanto antes. Los diez docentes voluntarios se dividieron en grupos de cuatro, con una persona de reserva que se centra en cambiar el material. El desarrollo de las máscaras se realiza en varios turnos, para garantizar también su seguridad y evitar contagios, manteniendo la distancia entre ellos.

Material reciclable y lavable

El material que utilizan es lavable, reciclable y sostenible. Además, las pantallas de protección son baratas y el coste de producción es bajo. Desde el lunes por la tarde, han creado y distribuido 500 por toda la provincia de Lugo. Los docentes se ponen en marcha a las diez de la mañana y terminan a las dos, aunque continúan por la tarde, de cuatro a ocho, para elaborar así todo el material de protección que puedan.

Hechas a mano

«Temos fresadora e unha impresora 3-D, pero se quixeramos facer o soporte con esta máquina, o tempo que nos levaría cada pantalla sería dunha hora, polo que non poderíamos facer máis de oito ao día. Entón, pensamos que non era operativo e deseñamos unha cinta de PVC suxeitada con dous parafusos de aceiro», explica Joaquín Expósito, que asegura que él y sus compañeros no dejarán de hacer pantallas de protección hasta que se termine el material o cese la demanda. Su compromiso, explica, llegará hasta el final de esta crisis sanitaria.

Sagrario Sánchez, docente del CIFP As Mercedes, está también muy involucrada en este proyecto. «A idea partiu de Joaquín, que ten unha cabeza inquieta. Deulle voltas, fixo o deseño e mandouno á Consellería de Sanidade para que o validase. Déronlle o visto bo e o luns xa comezamos a preparar as mesas de traballo e o material, solicitando tamén aos provedores que nos venderan as cousas. Fixemos varios de mostra e o deseño principal. O primeiro día, conseguimos elaborar 50 pantallas», explica Sánchez, cuyo único miedo es quedarse sin material. Asimismo, admite que han recibido un aluvión de peticiones y muchos mensajes a través de las redes sociales. «Pedíronnos pantallas de protección residencias privadas, hospitais privados, o HULA, centros de anciáns, Aspnais, centros de saúde... e vanse repartir por toda a provincia», cuenta esta profesora.

La pantalla protectora, explican sanitarios que ya la han probado y que la están utilizando, es cómoda. Está hecha de acetato, metacrilato, tornillos de acero inoxidable y una goma. Pero, sin duda, el trasfondo de este proyecto es la solidaridad. «O caso é que todos nos axudemos, danos igual quen as pida, porque tamén sentimos que é o que nós podemos ofrecer», cuenta Sagrario.