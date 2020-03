O Barco baldeará todas las calles para evitar la propagación del coronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

O Barco 26/03/2020 05:00 h

El Concello de O Barco iniciará mañana el baldeo de las calles, en un paso más en las tareas de prevención para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Los trabajos se harán con un camión de la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria. Será un baldeo manual con manguera, para evitar que se levante el polvo que pueda haber en el suelo, y para que no haya ninguna posibilidad de expansión del virus, explican desde el gobierno local. «O obxectivo, ao igual que a desinfección dos contedores de lixo e a aplicación diaria de produtos nas beirarrúas de máis aglomeración de persoas (entradas de farmacias, supermercados, tendas, hospital, etc), é lograr, do xeito máis eficaz, contribuír na medida do posible para evitar que o virus poida afectar aos veciños do Barco», asegura el alcalde, Alfredo García.