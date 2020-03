Verín reforza os servizos de limpeza contra o coronavirus

0

La Voz de Galicia

Ourense 26/03/2020

Desde a entrada en vigor da alerta sanitaria, o Concello Verín leva a cabo unha campaña intensiva de limpeza e desinfección diaria das súas rúas, dando prioridade ás zonas máis sensibles e con maior tránsito para evitar a propagación do coronavirus Covid-19. Este plan especial de limpeza, implementado pola Comisión de Seguimento do Covid-19 do Concello , é executado polos operarios municipais, encargados de limpar e desinfectar as rúas. Preténdese minimizar o dano que poida ocasionar a presenza do virus na vía pública. Tamén participa no plan de limpeza a empresa DDDverín Control de Pragas que realiza un servizo especifico encargado de desinfectar periodicamente con mochilas pulverizadoras os edificios municipais, as residencias de maiores, o Hospital, o Centro de Saúde, os supermercados, as farmacias e os bancos.