Ribadavia extrema las medidas de protección del asilo

25/03/2020 05:00 h

El Concello de Ribadavia extrema en estos días los trabajos de desinfección y limpieza que se están llevando a cabo en la villa, de forma destacada en el entorno monumental de San Domingos. El edificio alberga el asilo municipal y desde la administración local inciden de manera especial en las medidas de protección contra el coronavirus al ser un espacio de potencial riesgo por la edad de los residentes. El Asilo Nosa Señora dos Anxos está regido por un patronato formado por el Concello de Ribadavia y la iglesia. La fundación está presidida por el alcalde de la capital de O Ribeiro, César Fernández Gil, y además del párroco ribadaviense también están representados los portavoces de los grupos políticos con presencia en la corporación municipal. El asilo ubicado en el enclave monumental cuenta con 57 residentes. «Como todos os centros destas características está coordinado polas autoridades sanitarias da provincia, logo do acordo da Xunta neste senso, e o que estamos a facer é manter un control moito máis estreito do normal polas medidas de excepción que rexen na actualidade pola epidemia do coronavirus», según señaló el regidor municipal.