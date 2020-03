La Policía Nacional de Lugo ofrece consejos a los mayores para evitar robos y estafas

0

La Voz de Galicia

Lugo / La Voz 24/03/2020

La Policía Nacional de Lugo frece una serie de consejos a las personas mayores para evitar que sean víctimas de robos y estafas tras la declaración del Estado de Alarma por la situación de la expansión del coronavirus.

Es por este motivo por el cual recomiendan a este colectivo que no abra la puerta y no deje entrar en sus domicilios a personas desconocidas, sobre todo a aquellas que manifiesten pertenecer a empresas de suministros del hogar, si no se ha solicitado sus servicios o a quienes digan ser técnicos, médicos, enfermeros o servicios sanitarios, que acuden a realizarle la prueba del coronavirus o a desinfectar el domicilio.