Oseira prolongará su cierre hasta el 12 de abril

24/03/2020 17:47 h

Uno de los enclaves patrimoniales más visitados de la provincia de Ourense, el monasterio de Oseira, anunció la suspensión de las visitas y su actividad abierta a las personas que no forman parte de la comunidad cuando se comunicó el decreto de alarma del Gobierno y las medidas que este acuerdo llevaba implícitas. La comunidad cisterciense de San Cristovo de Cea sigue con sus medidas de aislamiento para prevenirse contra la infección del coronavirus y ha ampliado el cierre hasta la nueva fecha decretada por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Así las cosas, hasta el 12 de abril -en principio, y si no prorroga el plazo-, no se podrá participar en los turnos de visitas a las dependencias del monasterio de Oseira ni hacer uso de la hospedería o el albergue. Este último es un servicio con una importante demanda por estar ubicado el monasterio en el trazado del camino a Compostela.