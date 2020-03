Luciano Vidán: «No necesitamos alta tecnología, necesitamos lo básico para poder hacer nuestro trabajo: mascarillas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

A CORUÑA 24/03/2020 11:53 h

Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, recordó este martes la importancia de dotar a los profesionales sanitarios de equipos de protección y reiteró la «llamada de atención» a las autoridades sanitarias lanzada desde el consejo nacional de colegios médicos. «La única herramienta para hacer bien nuestro trabajo es protegernos», dijo antes de apuntar que los sanitarios «no tenemos necesidad de alta tecnología, necesitamos mascarillas, gafas, guantes... cosas sencillas, necesitamos lo básico para poder hacer nuestro trabajo». Vidán recordó la importancia de proteger al personal de mayor riesgo para «no llegar a un punto en que no tengamos profesionales para atender a la población» y también para romper la cadena de transmisión de la infección.

Además, el representante de los facultativos de la provincia indicó que «por el momento no se puede hablar de colapso» de las unidades de cuidados intensivos en A Coruña y consideró que las medidas adoptadas han logrado que por el momento no se haya llegado a una situación que, no obstante, «no se puede descartar».

Vidán valoró que «se han hecho planes de contingencia muy buenos», pero «no se puede descartar porque la tasa de duplicación del número de casos está ahora en 2,2 días; lo veo como una posibilidad, rara, pero no imposible», insistió. En este sentido, el presidente de la institución colegial valoró la toma de decisiones, como la incorporación de los hospitales privados a la atención del coronavirus, y consideró que «en Galicia la previsión se ha hecho razonablemente bien», por lo que «desde luego en este momento no estamos en situación de colapso y espero que no lleguemos a ella».