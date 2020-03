Iván Posse, el disyóquey que consigue que los vecinos de Monelos aplaudan al son de Freddie Mercury o Ana Kiro

0

La Voz de Galicia a. g. chouciño

A Coruña 24/03/2020 16:24 h

«Todo comenzó única y exclusivamente con la intención de que ese aplauso solidario al personal sanitario llegase más alto y más claro», explica Pachi Fernández, residente en la avenida de Monelos. Él es el artífice que convenció a Iván Posse, disyóquey, para que pinchara una canción el primer día de la convocatoria y así animar a los vecinos a salir a las ventanas. Diez días después sus sesiones musicales son vistas hasta fuera de Galicia. «Iván al principio se resistía un poco, porque es tímido, pero por suerte cedió. Yo le hago el croquis de lo que tiene que decir», relata Pachi.

La repercusión no tardó de correr como la pólvora por todo el vecindario: «A los cuatro o cinco días me metieron en un grupo de WhatsApp en el que hay sobre unas 50 personas y de las que solo conocía a una vecina que comparte garaje conmigo», resalta Pachi. «Me dijeron que el grupo existía desde hace unas semanas y que no tenía nada que ver con esto. Yo les propuse meter a Iván y ahora le escriben qué canciones puede poner cada día», añade.

El primer día solo puso un tema. Luego decidieron ampliar a dos, y al final, por aclamación popular, fueron tres: «cuando puso la segunda canción todo el mundo en las ventanas se puso a gritarle: '¡otra, otra!'». No obstante, el culmen de este fenómeno social llegaría con todo el barrio imitando la icónica actuación de Freddie Mercury en 1985, en Londres. «Lo de Freddie Mercury tuvo muy buena acogida y mi mujer se inventó ahora un grito de guerra».

; Vecinos de Monelos imitan la actuación que Freddie Mercury hizo en 1985 en Londres Vecinos de Monelos imitan la actuación que Freddie Mercury hizo en 1985 en Londres Cedido

La magnitud a la que ha llegado la iniciativa social ya les obliga a preparar un esquema para organizar estas particulares sesiones vecinales cada día cuando llegan las 20.00 horas: «pincha lo de Freddie Mercury, después se hace una cuenta atrás para el aplauso, aplaudimos, hacemos nuestro grito de guerra de 'vamos Monelos oé', pincha las tres canciones y terminamos con el grito de guerra otra vez», explica Pachi.

Para llegar a todos los colectivos, desde los más pequeños del hogar a los más mayores, cada canción es de un estilo diferente: siempre pone una gallega. Este lunes fue el Vivir na Coruña que bonito é, de Ana Kiro. Pero también se debe a su colectivo, por lo que hace unos días puso la Tusa», indica Fernández. Para que los mini conciertos lleguen a más gente, Pachi se encarga de retransmitirlos en directo desde su cuenta de Instagram.

Recuerdan que la esencia de todo este movimiento es reconocer el duro trabajo que desempeña el personal sanitario en esta crisis sanitaria. «Los médicos que conocemos nos escriben muy agradecidos por lo que hacemos», señala Pachi. De hecho, los profesionales del 061 ya han acudido en persona a devolverles el aplauso. «Este lunes vinieron siete ambulancias y se plantaron en la mitad de la avenida. La gente se emociona mucho. Aún encima te toca la fibra sensible porque tanto yo como la mujer de Iván somos de los profesionales que tenemos que ofrecer esos servicios básicos», confiesa.