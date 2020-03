El Gobierno pide el aval del Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 12 de abril

0

24/03/2020

«El Gobierno espera contar con el apoyo de todas las fuerza parlamentarias. La ciudadanía quiere vernos unidos y sumando fuerzas». El Ejecutivo ha aprobado solicitar al Congreso la prórroga del estado de alarma durante otros 15 días, hasta las 00 horas del 12 de abril. La medida deberá ser convalidada mañana por la mayoría del Parlamento. Si consigue ese aval, el viernes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario, para adoptarla definitivamente. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha justificado la adopción de una decisión «tan dura» señalando que «los expertos coinciden que es una medida efectiva» de lucha contra el coronavirus, «para doblegar la curva y recuperar la normalidad», aunque para ello «es imprescindible mantener el estado de alarma».

Primera línea de 20.000 millones

En lo que afecta a las medidas económicas, el Ejecutivo ha aprobado hoy la puesta en marcha de «una primera línea de avales de 20.000 millones de euros», del fondo de 100.000 millones de euros creado para dotar de liquidez a las empresas. La mitad de esa cantidad será para garantizar los préstamos de pymes y autónomos. Según el Gobierno, se ha empezado por estos 20.000 millones estableciendo «condiciones distintas para empresas que tienen mayor músculo financiero». Y, cuando se agote esta primera línea, entrarán en acción el resto de las cantidades hasta llegar a los 100.000 millones euros. Dependiendo de su funcionamiento, si en algún momento se necesita ajustar, el Gobierno asegura que está «en condiciones de hacerlo».

Con esa medida, se garantizará hasta el 80% de los préstamos que soliciten pymes y autónomos a los bancos, de manera que puedan afrontar así , el pago de salarios, circulante y facturas. Para las grandes empresas, se establecen avales del 70% en crédito nuevo y del 60% en las renovaciones, pero no se toman medidas para refinanciar los préstamos actuales.

El Ejecutivo no ha determinado los tipos de interés de estas líneas de crédito, pero ha pedido «responsabilidad» a las entidades financieras. Según Montero, «el problema no va a ser el tipo de interés, porque el precio del dinero sigue bajo, si no por la necesidad de avalar el riesgo, para que las entidades tengan un colchón de seguridad». La ministra ha recordado también que la moratoria del pago de tributos fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno para pymes y autónomos y que durante los tres primeros meses esa moratoria es con tipo de interés cero.

Se ha aprobado también la distribución del fondo social extraordinario de 300 millones de euros para dependientes, familias monoparentales y situaciones similares. Solo podrán utilizarse para situaciones derivadas del COVID-19. En esa distribución por autonomías, la población es la variable mas importante, pero se tiene en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. Se destinarán otros 25 millones de euros para alimentación de niños en situación de vulnerabilidad, que disfrutaban de una beca de alimentación y ante el cierre de centros escolares la han perdido. Esta ayuda se mantendrá mientras los centros están cerrados y se tendrán en cuenta las variables del indicador de pobreza

«Esta semana va ser dura»

«Esta semana es dura, muy dura. Es una fase en la que vamos a llegar al pico de la epidemia, y se hace muy duro mantener las medidas drásticas que vamos a pedir prolongar hasta el 12 de abril», ha asegurado respecto a la expansión del coronavirus el titular de Sanidad, Salvador Illa, que ha hecho un «llamamiento a la solidaridad con Madrid», donde se concentran la mayor parte de los casos de contagio y de fallecimientos. El Gobierno ha aprobado también hoy un protocolo de actuación para las residencias de ancianos a propuesta del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, que establece «medidas de intervención» en aquellas «que no cumplan», y ha creado un grupo especial para seguir esta situación de las residencias de ancianos.

Illa se ha referido a las quejas de algunas autonomías por las dificultades para hacer sus propias compras de material sanitario y ha negado haya habido «impedimento para que las comunidades siguieran abasteciendo donde creyeran oportuno». «Nunca», ha subrayado, aunque «hubo que tomar la decisión de comprar centralizada y de apoyo». «Algunas han podido comprar, otras comunidades no, pero ya hemos repartido 5,8 millones de mascarillas», ha insistido el ministro. De cara a las próximas semanas y meses «el autoabastecimiento va a ser la única garantía de suministro».

En lo que afecta a la repatriación de españoles en el extranjero, se va a modificar el acuerdo que prohibía los vuelos directos entre Italia y España para levantarlo sobre ciudadanos españoles y residentes en España que se encuentren en Italia, aunque los que lleguen tendrán que guardar un período de cuarentena. Para ello, se habilitan los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga.

Curso educativo y funcionarios

El Gobierno ha negado que tenga intención de bajar el salario a los trabajadores públicos y «menos cuando están haciendo un enorme esfuerzo», por lo que ha calificado de «bulo» las noticias en ese sentido. Respecto a la posibilidad de que el curso educativo concluya en marzo para los alumnos españoles, Montero ha explicado que «será la comunidad educativa tendrá que tomar la decisión», sabiendo que «habrá que tomar medidas paulatinas de salida de la población». «Mientras, es imprescindible quedarse en casa, niños y niñas, personas mayores, todos, porque es la única forma de luchar contra esta pandemia», ha señalado Montero.

El Gobierno debe recabar ahora el respaldo de la mayoría del Congreso para la prórroga del estado de alarma. PP y Ciudadanos han garantizado ya su respaldo al decreto, independientemente de que se acepten o no las medidas suplementarias que reclaman, lo que garantiza al Gobierno la aprobación de la propuesta mientras que ERC, cuya abstención fue decisiva para la investidura de Sánchez, se abstendrá si no se decreta el confinamiento total de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.

La decisión de solicitar la prórroga ha sido adoptada en un Consejo de Ministros presidido por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, desde las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Solo han asistido físicamente, además de Sánchez, los cuatro ministros designados como autoridades competentes delegadas bajo el estado de alarma (Sanidad, Salvador Illa; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, José Luis Ábalos), además de la titular de Hacienda y ministra portavoz, María Jesús Montero. El resto lo ha hecho de forma telemática, con las excepciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que se encuentra ingresada en hospital Ruber de Madrid debido a una infección respiratoria, a la espera de confirmar si se trata de un caso de coronavirus, y las titulares de Igualdad, Irene Montero, y de Política Territorial, Carolina Darias, ambas afectadas por la enfermedad. El Gobierno sigue sin confirmar el resultado de las pruebas sobre el COVID-19 realizadas a Calvo. Montero ha asegurado al ser preguntada que no se conoce todavía ese resultado y que hay que ser «respetuosos» con la intimidad de los miembros del Gobierno.