Feijoo anuncia que el Sergas necesitará 4.000 camas para hacer frente al pico del coronavirus en Galicia

Redacción 24/03/2020 21:07 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado que durante el pico de «mayor presión asistencial» por el coronavirus el Servizo Galego de Saúde (Sergas) necesitará unas «4.000 camas» para atender exclusivamente a personas contagiadas.

«El total de aforo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) son 6.200 camas en todos los hospitales comarcales y de las ciudades, 4.000 de esas camas las necesitaríamos exclusivamente para tratar a pacientes con coronavirus», ha manifestado el máximo mandatario autonómico en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa ofrecida en la tarde de este martes, en la que ha informado de que la Xunta ha activado un protocolo de emergencias y urgencias que define cuatro fases, que activará según la presión asistencial, la ocupación hospitalaria y la ocupación de camas de UCI.

En este protocolo, según ha indicado, se incluye la previsión del número total de camas que se necesitarían y se establece cómo «se debe hacer en cada uno de los hospitales» y cómo se deben «de conseguir medios adicionales en algunas áreas de salud».

«Tenemos definidas unas actuaciones de urgencia que habría que tomar en el caso de un incremento exponencial de la ocupación hospitalaria y, en consecuencia, de la ocupación de unidades en cuidados intensivos, de las unidades de reanimación», ha señalado Feijoo, que ha destacado que «incluso está prevista la utilización de quirófanos para convertirlos en unidades de reanimación o unidades de cuidados intensivos».

El personal sanitario, «clave» en la lucha

Preguntado sobre si podrá faltar personal sanitario para atender el pico a causa de los contagios, Feijoo ha reconocido que «el personal», junto con el «material», «es la clave» de todo lo que se pueda hacer.

«Si no tenemos material, el personal no puede trabajar, pero si tenemos material y no tenemos personal, el material será una sustancia inerte desde el punto de vista asistencial por lo que es necesario contar con los equipos completos», ha señalado.

Por ello, ha sostenido que el Sergas ha consensuado un protocolo de todos los servicios de medicina preventiva de los hospitales de Galicia para que concreten en qué casos es necesario cada tipo de material o equipo de protección. «Todo eso se está intentando hacer de acuerdo con los criterios de medicina preventiva», ha indicado.

Además, ha señalado que también se pretende informar a los ciudadanos de los casos en los que son necesarias las mascarillas y este tipo de materiales ya que todo aquello que se compra «queda fuera del mercado sanitario».

«Todas aquellas pautas de utilización de guantes, mascarillas y todo tipo de material sanitario está protocolizado y aprobado por los propios profesionales y, también, desde el punto de vista de los ciudadanos, está en los medios de comunicación», ha indicado.

No descarta una situación «peor»

Feijoo se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en la que ha asegurado que no se puede descartar que en las próximas semanas Galicia entre en una situación «peor» que la actual.

«Aún estando en una situación relativamente menos mala, no significa que en las próximas semanas nos situemos en la media de otras comunidades o incluso en semanas posteriores estemos por encima de la medida, porque la ola epidemiológica va variando en función de cada territorio», ha apuntado.

Trasladar enfermos «necesita apoyos epidemiológicos muy serios»

El presidente autonómico incidió en su comparecencia también en el riesgo epidemiológico que puede suponer trasladar a enfermos entre comunidades. Feijoo ha reconocido la «nación» española como una «unidad», pero ha matizado que antes de decidir trasladar pacientes de una a otra comunidad, la «autoridad sanitaria tendrá que estar muy segura» sobre la curva epidemiológica de destino.

Es decir, una decisión de este tipo, como la que ha planteado como posibilidad el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, debe tener en cuenta que no se va a producir un «colapso» en esa otra comunidad y que el lugar de destino «tiene capacidad de absorción de esos pacientes», ha aportado al respecto.

Controles en los aeropuertos

También, para prevenir contagios, ha pedido que se refuercen los controles en los aeropuertos para garantizar que las personas que están llegando a Galicia son ciudadanos de esta comunidad y, de este modo, asegurar el cumplimiento de las restricciones del estado de alarma.

«Tuvimos conocimiento de que aviones llegan a Galicia con pasajeros de otras comunidades. Tengo dudas de si cumple o incumple el estado de alarma», ha indicado Feijoo, quien ha recordado que «solo pueden venir personas domiciliadas en Galicia». Algo, ha remarcado, «fundamental» que se respete.

Dicho esto, ha recordado que el control de los aeropuertos, una tarea «fundamental», le corresponde al Estado. «Hay que controlarlo (el tráfico aéreo) con mayor intensidad», ha dicho, para rematar que sí tienen conocimiento de personas que vienen de otras comunidades «y eso va en contra del estado de alarma».