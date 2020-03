El área sanitaria de Ferrol registra una jornada sin ningún nuevo positivo

0

Ferrol 24/03/2020 13:06 h

El área sanitaria de Ferrol no ha registrado ningún caso más de personas afectadas por el coronavirus en el medio centenar de pruebas que se realizaron entre el hospital Arquitecto Marcide y la recogida de muestras en los domicilios. No obstante, en el último parte todavía no computan las 35 pruebas que se llevaron a cabo en el punto fijo instalado en el hospital Novoa Santos, que comenzó a funcionar a las doce del mediodía del lunes.

Y es que los datos facilitados este mediodía por la Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade sobre las personas afectadas por el coronavirus en el área sanitaria de Ferrol no han experimentado variación respecto al lunes, con la salvedad del hombre de 64 años que falleció ese día por la tarde en el hospital Arquitecto Marcide, que se ha convertido en la tercera víctima mortal por la pandemia en la zona. De ahí que el número de afectados se mantenga en 36 pacientes, a los que hay que añadir el vecino de Mugardos que se contabiliza en A Coruña porque es un trabajador del CHUAC. De ese montante, seis personas permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), once hospitalizados en la planta de infecciosos y las 19 restantes en sus domicilios.

Por su parte, el punto fijo de toma de muestras en los coches instalado en el Novoa Santos continúa operativo, estando previsto que este martes realice alrededor de cien pruebas.