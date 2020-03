Dos multados en Ares por consumir drogas en la calle para que no los vieran sus padres

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R.P.P.

Ferrol 23/03/2020 10:39 h

La Policía Local de Ares contabiliza en total veinte denuncias por salir de casa incumpliendo las restricciones del estado de alarma. Una de ellas fue hace unos días a un local de hostelería, donde se estaban consumiendo cervezas en su interior. Y el pasado sábado, se impusieron sanciones a dos hombres de unos treinta años que se encontraban en la calle consumiendo drogas. «Salir a la calle a fumar hachís y marihuana porque en tu casa te pueden pillar tus padres no es causa justificada», advirtió la Policía Local en su perfil de Twitter. Ambos fueron denunciados por tenencia y consumo en vía pública de estupefacientes y también por incumplir las medidas dictadas por el Gobierno, por lo que se enfrentan a una sanción por desobediencia que va desde los 100 a los 600 euros.

Dos agentes mantienen actualmente el servicio de la Policía Local de Ares. «Estamos bajo mínimos. No podemos cubrir todo el día, si no, habría muchas más multas», admiten desde el cuerpo de seguridad. Entre ambos se reparten los turnos como se puede, intentando vigilar las zonas de mayor afluencia, especialmente los fines de semana. Y aunque es una minoría, aseguran, quienes no respetan las normas, hay quienes echan mano de la picardía para hacer pequeñas compras y salir más a menudo o salir a hacer la compra «lo más lejos posible».

Ahora todas las esperanzas se centran en la inminente contratación de seis auxiliares de policía para cubrir esta situación, que se aguarda que puedan incorporarse esta misma semana.

La Policía Local de Ares trabaja actualmente en colaboración con la de Mugardos en diversos controles, y también con las cuadrillas forestales de la Xunta, Protección Civil de Ares y la Guardia Civil de Mugardos, que vigilan la zona rural.