La Policía Local de Pontevedra tramitó 77 denuncias por incumplir el estado de alarma

La Voz de Galicia Cristina Barral

Pontevedra / La Voz 23/03/2020 14:26 h

La concejala de Protección Cidadá de Pontevedra, Eva Villaverde (BNG), compareció este lunes, vía Skype, para dar cuenta de la situación ante la crisis sanitaria y también de los asuntos abordados en la junta de gobierno local. Respecto al primer asunto, la Policía Local tramitó, desde el inicio del estado de alarma, un total de 77 denuncias. El sábado fueron 18 y el domingo bajaron a 8. El gobierno local califica el seguimiento de alto, pese a ese número de infracciones. «As rúas están tranquilas e non hai grandes problemas», apuntó la edila. Respecto a la gente mayor que vive sola, desde servicios sociales se está en contacto telefónico con los 3.400 mayores de 65 años que viven solos, por si tienen alguna necesidad básica. El Concello está asumiendo la atención a personas sin techo, ante la caída de voluntarios y el cierre de centros y albergues, Todo se centraliza en Raíña de Paz, en San Blas, donde las personas sin hogar tienen garantizado techo, comida, mantas, limpieza y seguridad.

También destacó Eva Villaverde que el Centro de Información ás Mulleres (CIM) sigue funcionando a través del teléfono para prestar asistencia a mujeres que sufren violencia de género. En este sentido, precisó que hay un teléfono a su disposición operativo las 24 horas. La concejala indicó que el principal problema en la gestión de la emergencia sanitaria es la falta de epis y otro material de protección. Apuntó que el Concello no puede hacer compras y está a la espera de recibir material por parte del Gobierno o de la Xunta. Precisó que, de momento, hay material, pero preocupa mucho quedarse sin él cuando llegue el pico de la epidemia.

A preguntas de los periodistas sobre más medidas fiscales, indicó que están en estudio. En especial, la tasa de veladores ya que con el estado de alarma no se pueden montar terrazas. Sí descartó cambios en el cobro del impuesto de actividades económicas (IAE), «xa que vai por facturación e hai quen está exento e que ten que pagalo».

Sobre la atención al público, comentó que se hace por vía telemática o telefónica, y que hay una medida diaria de 50/60 llamadas a la centralita. Unos 120 trabajadores municipales están haciendo su cometido desde sus casas, divididos en dos turnos de mañana y tarde, y mediante una conexión remota a sus ordenadores del Concello. Les agradeció su esfuerzo y compromiso. En cuanto a las pruebas rápidas de coronavirus que el Sergas está haciendo desde el coche en el Recito Ferial, apuntó que se está en contacto permanente con el gerente del área sanitaria para que los test se realicen en condiciones de seguridad y limpieza.

Eva Villaverde hizo hincapié en que la prioridad del gobierno local es no paralizar la actividad municipal. «O que se poida sacar adiante en contratación vaise facer. É fundamental non paralizar o Concello e garantir que as empresas poidan seguir dentro das posibilidades», subrayó. En la junta de gobierno de este lunes se aprobó el inicio de los expedientes de suministro de material eléctrico de reposición para los edificios del Concello y de servicio de telecomunicaciones. Y durante esta semana hubo mesas de contratación con propuestas de adjudicación para varias actuaciones: alumbrado de puentes, parque forestal de A Fracha y dos vehículos de la Policía Local.