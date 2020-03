La plaza de Vilagarcía cerrará lunes y miércoles

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. Estévez

Vilagarcía / La Voz 23/03/2020 13:59 h

Los lunes y los miércoles son, desde hace años, días muertos en la plaza de abastos de Vilagarcía. Los lunes porque no hay pescado, y los miércoles por alguna razón que nunca ha quedado demasiado clara. Pero desde el inicio de la crisis del coronavirus, el mercado está más desierto aún que de costumbre. Y ante esa situación, los placeros han tomado la decisión de cerrar las instalaciones. Así que, desde ahora, el mercado funcionará martes, jueves, viernes y sábado. Días más que suficientes para que quienes quieran puedan hacer allí sus compras. "Os días que decimos pechar non é que sexan frouxos, e que non hai ninguén. Consideramos que, dadas as circunstancias, ten máis sentido que quedemos na casa para evitar desprazamentos innecesarios", explica Juan Carlos López, el presidente de la asociación.

En todo caso, quienes quieran acceder a los productos de la plaza de Vilagarcía pueden hacerlo a través de la página web de la asociación. En ella encontrarán, entre otras cosas, un listado de establecimientos que hacen entregas a domicilio.