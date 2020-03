«Non é momento de burocracia, non damos abasto, necesitamos axuda»

0

La Voz de Galicia Maite Rodríguez

Ourense 23/03/2020 14:27 h

«Necesitamos máis mans, necesitamos axuda. A burocracia e o papeleo xa o faremos mañá ou pasado ou dentro de quince días. Non damos abasto». Las cuatro trabajadoras que quedan en la residencia de ancianos San Carlos de Celanova han salido a la puerta del centro —al que acaba de llegar la UME— para hacer pública su situación. Tienen que atender a 54 personas después de que el grueso de sus compañeros dieran positivo en coronavirus, motivo por el que están recluidos en sus domicilios. En estos momentos es el principal foco de contagio de la provincia. Una de sus residentes falleció la semana pasada tras ser trasladada al CHUO y ahora hay 25 contagios entre ususarios y empleados.

«Estamos traballando os que damos negativo, que pronto daremos positivo porque estamos soportando unha carga viral moi importante», explicaba una de las trabajadoras, Sonia Opazo. «Non temos médico nin enfermeira. Somos auxiliares de enfermería, estamos dando o callo para que esta xentiña estea atendida. Que reflexionen alá arriba. Non é momento de burocracia», manifestó esta profesional, que es trabajadora social. Tras sus declaraciones, ejerciendo provisionalmente de portavoz de sus compañeras, otra de las trabajadoras mostró su preocupación por lo que puede pasar: «Se non nos sacan vai morrer moita xente, nós e as nosas familias polo camiño. Hai que sacalos a un lugar seguro que salvar vidas, que se poden salvar. Non podemos máis».

El Concello de Celanova sigue pidiendo a la Xunta una solución para dotar de personal a la residencia.

A la residencia San Carlos han llegado profesionales de la Unidad Militar de Emergencias que ya están trabajando para desinfectar el entorno de las instalaciones.