Los farmacéuticos piden que solo se acuda a comprar lo imprescindible

A CORUÑA

23/03/2020

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña se ha hecho eco de la percepción que tienen sus profesionales acerca del cumplimiento del aislamiento domiciliario de los usuarios de las farmacias, y piden que «solo se acuda a la farmacia en los casos realmente imprescindibles», que así lo requieran. «Hablamos de medicación importante que debamos retirar y en ningún caso otros artículos que no sean urgentes, o de evitar situaciones de visitas reiteradas a estos establecimientos sanitarios siempre que sean evitables», indican. Además, piden a la población que no haga acopio de medicamentos o realice un autoconsumo que no esté justificado.

El colegio ha detectado que desde la entrada en vigor del estado de alarma, muchas farmacias de determinadas zonas han vivido una afluencia de personas similar al de una situación de normalidad, observándose incluso incrementos en algunos casos al inicio. Esto complica la situación de prevención de contagios y control de la infección, a pesar de las normas y recomendaciones que el colectivo puso en marcha, por ejemplo con respecto al control de aforos en el interior de las farmacias.

Los farmacéuticos recuerdan que «la persona que debe ir a la farmacia es una persona sana, siempre que sea posible, sin síntomas como tos, fiebre o sensación de falta de aire» y que las personas mayores o colectivos de riesgo deben quedarse en casa y evitar exposiciones innecesarias.

También señala la entidad que el personal sanitario al frente de las boticas está, a lo largo del día, «en continuo contacto múltiples pacientes en diferentes situaciones». Por ello, «deben seguir y recomendar las normas más básicas para evitar posibles contagios» como mantener distancias entre y con los usuarios, airear el interior del local, el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies, así como evitar aglomeraciones en el interior de las farmacias. Todo ello «sin poder contar con otros equipos de protección adicionales como mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos, debido a la imposibilidad de poder gestionar por cuenta propia su adquisición».

De ahí que el colectivo alerte de que la frecuentación excesiva de las farmacias no solo hace peligrar su salud o la del personal, sino que podría poner en riesgo a sus usuarios. «La protección y la prevención frente al contagio de coronavirus es algo que depende de todos nosotros», insiste.