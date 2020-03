Aprende a dibujar con café, cacao, cúrcuma y colorante alimentario

0

24/03/2020 05:00 h

«Como non podemos saír á rúa para comprar material de debuxo, imos ver cómo podemos facer para debuxar un paxariño coas cousas que temos na casa».

Y, tras la introducción de Xana, su padre, el artista Suso Cubeiro, se pone manos a la obra echando mano de café soluble, colorante alimentario, cúrcuma, cacao... hasta dar forma a un petirrojo, a un roble, a una mosca...

El técnico de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Diego López, le propuso a Cubeiro mantener las clases prácticas de dibujo relacionadas con el medio ambiente destinadas a niños que desarrollaba en los colegios. «Pero es la primera vez en mi vida que me meto en una red social... ni Whatsapp tengo», confiesa. De modo que le pidió ayuda a su hija de 13 años, Xana, que es la que se encarga de guionizar, grabar y editar los vídeos que suben a su canal, Cociña Gráfica. «Yo tampoco había hecho esto nunca», afirma la joven. «Pero me gusta dibujar y me mayor me gustaría ser interiorista», avanza.

Llegados a este punto, Suso Cubeiro propone un tema y Xana sugiere los detalles. «Si vamos a hacer uno cada día y se prolonga el confinamiento, vamos a tener que darle vueltas a la cabeza», bromea la hija. «Precisamente, se trata de tener activa la mente», apunta el padre, que destaca que desde su domicilio en Figueroa (Abegondo) la naturaleza está al alcance de la vista. «Me imagino que el confinamiento en un piso no será nada sencillo, así que esto también va para todos los niños que se encuentran en esa situación», afirma el artista gallego.

Los más pequeños ya tienen entretenimiento lectivo y sostenible pare estos días.