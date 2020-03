El alcalde de Oleiros denuncia que la conspiración del coronavirus ha atacado a la web de su partido

0

La Voz de Galicia T. Silva

Oleiros 23/03/2020 11:31 h

Lejos de moderar su teoría sobre la mano negra que se esconde tras el coronavirus, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, acaba de dar un paso al frente para convertirse en una mezcla del Noam Chomsky y Eduardo Galeano de la comarca coruñesa. En su cita habitual de los lunes con el periodista Pablo Portabales en Radio Voz, el regidor ahondó en su teoría de la conspiración geopolítica entorno al coronavirus y soltó un revolucionario discurso que tenía preparado y al que dio lectura.

Argumentó que tras su intervención de hace una semana, la web de su formación política, Alternativa dos Veciños, recibió 27.000 entradas con comentarios «e case todos de apoio a miña tese». Comparó la pandemia actual con los métodos de la segunda mitad del siglo XX usados por Estados Unidos para dominar los gobiernos de América del Sur, «e, polo tanto, os seus recursos económicos». Aseguró que con esos fines se inoculó en África «enfermedades coma o Ébola, o Sars ou a Sida», mientras desde los gobiernos del primer mundo (con Estados Unidos en el centro de su crítica), se difumina la presencia de los laboratorios atribuyendo el origen de estas enfermedades al mundo animal. «Gripe aviar, vacas tolas, febre porcina…», enumeró.

Como argumento de la existencia de una mano negra mundial interesada en que no se conozca el verdadero origen del coronavirus (según García Seoane, elaborado en laboratorios y dirigido a destrozar economías concretas), el alcalde de Oleiros señaló que en esa web en la que colgaron un vídeo de expertos científicos que avalan su teoría, «pero o acabaron retirando, desapareceu». «Eu non son crente, pero o que vou dicir váleme como exemplo: cando os apóstolos iban polo mundo coa palabra de Xesús, os mataban, é o que pasa con nós, eu teño os teléfonos pinchados, non queren que difunda a verdade desta situación».