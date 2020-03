La Xunta creó un puesto de coordinación para la crisis en cada una de las provincias

0

Lugo / La Voz 22/03/2020 16:45 h

En la sede de la Xunta en Lugo se constituyó ayer el Puesto de Mando Avanzado de la provincia para luchar contra el pandemia. «O PMA encargarase de centralizar, en colaboración coa Fegamp, as necesidades dos concellos e prestar apoio ás funcións vinculadas coa actividade do COVID-19. A Delegación territorial da Xunta canalizará tamén as ofertas de doazón de material que poidan recibir as distintas consellerías por parte de empresas e particulares e organizar a distribución, de acordo coas instrucións e prioridades establecidas polo Centro de Coordinación Operativa en Santiago (CECOPI) e as autoridades competentes». Así lo explicaban ayer desde la Xunta, en donde vuelve a estar en su puesto José Manuel Balseiro, que aunque fue cesado para las elecciones, fue repuesto en su lugar, como los demás delegados provinciales y algunos cargos más de la Xunta. Fue él precisamente quien presidió la reunión del llamado puesto de mando avanzado, que en Lugo aún se celebró de forma presencial, lo cual provocó críticas de algunos representantes sindicales autonómicos.

El delegado recordó que hasta o próximo viernes, día 27, está abierto el proceso para que, si alguna empresa de Galicia y, en particular, de la provincia de Lugo, cree que puede fabricar ventiladores, mascarillas, gafas de protección o vestimenta adecuada para el profesional sanitario, lo comunique directamente a la Xunta, que podría encargarlos de inmediato.