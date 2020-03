Un restaurante de Chantada, exento de pagar el alquiler durante la crisis

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia francisco albo

chantada / la voz 21/03/2020 17:50 h

Los responsables del Mesón Lucus, un conocido negocio de hostelería del casco antiguo de Chantada, ha sido liberados de la obligación de pagar el alquiler por la propietaria del local mientras no pueda reanudar su actividad. El establecimiento permanece cerrado desde el pasado día 14 debido al estado de alarma sanitaria causada por la epidemia de coronavirus. «A arrendadora díxonos que non nos cobraría este mes e que non nos vai cobrar máis o aluguer ata que poidamos abrir de novo», explica Raquel Castro, que regenta el negocio junto con su marido desde hace tres años. «É un detalle moi xeneroso polo que temos que estar moi agradecidos», añade.

Situado en la calle Dous de Maio, el Mesón Lucus lleva abierto mucho más tiempo -veintisiete años en total- y estuvo a cargo de los propietarios del local hasta que se jubilaron. El negocio cuenta con cinco empleados, además del matrimonio que lo regenta en la actualidad. El establecimiento goza de una notable popularidad y cuenta con una clientela asidua y numerosa. «Aquí veñen comer a diario moitos obreiros, repartidores, empregados dos bancos e outras persoas, e servimos o menú do día a unha media de setenta clientes», explica Raquel Castro.

El restaurante también sirve platos a la carta y su cafetería acoge además a numerosos clientes que acuden a tomar vinos y tapas, sobre todo durante la tarde. «O negocio estaba indo moi ben, pero con esta situación non sabemos o que vai pasar», dice la responsable. «Probablemente teremos que acabar por acollernos a un erte, porque non sei como imos seguir pagando os salarios dos empregados se non temos ningún ingreso», añade.