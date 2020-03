Una mujer de 90 años de Xinzo, segunda víctima por coronavirus en Ourense

0

Ourense 22/03/2020 17:47 h

Una vecina de Xinzo de Limia, de 90 años de edad, se ha convertido en la tarde de este domingo de la segunda víctima mortal en la provincia de Ourense por coronavirus. La víctima estaba ingresada en el CHUO y contaba, según fuentes oficiales, con patologías previas. La noticia cayó como un jarro de agua fría en la comarca de A Limia, que hasta el momento no contabilizaba casos relacionados con el COVID-19.

Desde el Concello de Xinzo, a través de sus redes sociales, se muestra el pesar por el fallecimiento y se hace un llamamiento a los vecinos: «Queremos tamén insistir en rogarlle a toda a poboación o estrito cumprimento de todas as directrices ditadas polo Estado de Alarma, especialmente quedar na casa. Protexéndonos a nos mesmos estaremos protexendo as persoas que mais queremos e ao resto de veciñas e veciños do noso pobo. Desta imos saír si todos e todas actuamos con responsabilidade e disciplina».