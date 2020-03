«A Garda Civil paroume para darme as grazas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia luis conde

monforte / la voz 21/03/2020 17:47 h

Los camioneros también se han convertido en auténticos héroes en esta crisis provocada por el coronavirus. Recorren España de punta a punta para abastecer las superficies comerciales con el fin de que ninguna población quede desabastecida de productos de necesidad.

Para estos profesionales del transporte no hay confinamiento. Son más horas de trabajo, pero no les importa hacer este sacrificio, porque se trata de mantener de pie un país que sufre la crisis sanitaria más grave de la democracia.

Uno de esos héroes es el conductor quirogués Alfonso López Arias, que trabaja para la empresa sarriana Transporte J.L. Viñas. Esta semana recorrió un total de 2.400 kilómetros, y reconoce que se encontró con situaciones novedosas para él, que lo emocionaron. «O outro día en Estremadura nunha área de servizo, unha patrulla da Garda Civil de Tráfico parou e deume as grazas e felicitoume polo traballo que estamos facendo os transportistas. Este xesto deixoume sen palabras», señala López.

El quirogués reconoce que todo son facilidades. Algunas comidas no tuvo que pagarlas, ya que fue obsequio de varias áreas de servicio. «Isto foi en Jarilla, en Cáceres. En Arapiles, preto de Salamanca, unha camareira dunha área de servizo elabora xabón artesanal e cada vez que pasamos por alí dánolo para que nos poidamos asear», añade López.

Por miedo a un posible contagio, Alfonso López evita ducharse en las áreas de servicio. «Levo unhas toalliñas húmidas que paso por todo o corpo e aséome na cabina do camión», afirma.

Su empresa le ha equipado con material de protección. «Si, deunos luvas, mascariñas e xeles. A seguridade é máxima», dice.

Otro de los momentos que más lo emocionó se produjo en el trayecto entre Miranda de Ebro y Cantabria. «No arcén dunha estrada encontreime con xente que me aplaudíu cando ía circulando co camión, agradecendo o traballo dos camioneiros. Foi un xesto que me emocionou moitísimo», asegura.

Estos días, Alfonso López lo que más le ha tocado transportar son productos de necesidad para las áreas comerciales. «O que máis levamos é leite e papel hixiénico. Deste último teño que dicir que foron toneladas. Iso si, leva máis tempo descargar e cargar, entre sete e dez horas», admite López.

También ha transportado cal desde Galicia para Extremadura. Es un producto que usan los cacereños para sus tierras. País Vasco, Cantabria, Extremadura y Salamanca son las comunidades por las que transita este camionero quirogués, que suma un cuarto de siglo en la profesión.

Trabajo y solidaridad

Sabe el riesgo que asume tanto él como el resto de camioneros, pero tiene claro que su trabajo es indispensable para que el resto de españoles puedan tener acceso a los productos de primera necesidad. «Hai que traballar e ser solidarios, porque se paramos os transportistas o caos sería maior», indica.

Alfonso López agradece el trabajo que están realizando el resto de gremios. «Hai que destacar o gran traballo dos sanitarios, das forzas de seguridade, do exército e de todas aquelas persoas que están en primeira liña de loita contra este virus, que entre todos seremos capaces de superar. Moito ánimo a todos», concluye.

El camionero quirogués apura sus últimas horas de fin de semana. Y mañana volverá a coger el camión para seguir transportando esos productos de primera necesidad de un rincón de España a otro.