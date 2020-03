Los equipos directivos podrán permanecer más tiempo en los colegios a partir de este lunes

0

22/03/2020 16:50 h

La Consellería de Educación ha publicado este domingo en el DOG una nueva normativa que concierne a los equipos directivos de los centros escolares. A partir de mañana, estos podrán prolongar su presencia física en los colegios para garantizar la atención al alumnado y a las familias, así como para revisar el funcionamiento técnico de los mismos.

Por propuesta del departamento autonómico, se modifica el punto décimo del Acordo do Centro de Coordinación Operativa, del pasado 15 de marzo, concerniente a las medidas preventivas en los lugares de trabajo del sector público a consecuencia de la pandemia. «Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis unidades permanecerá, a partir do luns 23 de marzo, unha persoa do equipo directivo do centro o tempo que considere preciso para atender o alumnado e as familias, así como para a verificación do funcionamento das infraestruturas tecnolóxicas do centro e do estado do propio edificio educativo», reza dicha resolución.

Hasta la fecha, durante esta primera semana de cuarentena la indicación de la Xunta para los centros de más de seis unidades -en los de menos se decretó el cierre total, sin la asistencia de ningún docente ni miembros del equipo directivo- se basaba en que tan solo se requería la presencia en los colegios de jefe de estudios, secretario y director en régimen de turnos. Una medida contra la que se pronunciaron diversas entidades docentes, que reclamaron el cierre total de los centros escolares, y que ahora cambia al permitir que esa presencia física se prolongue.

Dende ANPE Galicia insisten en la importancia de permanecer en el domicilio, «como se fai na maioría de comunidades autónomas», y subrayan que todo el personal docente «debería permanecer na súa casa localizable, únicamente para casos de urxencia. De xurdir unha urxencia, a nadie lle cabe a menor dúbida de que os membros dos equipos directivos estarían os primeiros para subsanala; non fai falla que se siga coa rebaixa de tempo nos centros e se recoñeza dunha vez o incumprimento das medidas do RD de Estado de Alarma recollidas no artº 9: Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación».

El curso, en el aire

De haber seguido el curso con normalidad sin resultar paralizado por el estado de alarma motivado por la amenaza del coronavirus, esta misma semana se le entregaría al alumnado las notas de la segunda evaluación. Del mismo modo, se estaría iniciando ya la tercera. Con la prolongación de las medidas de confinamiento y los centros cerrados, crece la incertidumbre entre las familias y el personal docente sobre un hipotético prolongamiento del curso escolar, más allá de finales de junio. También cobran relevancia las diferencias técnicas entre centros, dado que no todos estaban ofreciendo clases por vía telemática. Del mismo modo, queda en el aire la realización de exámenes y su metodología.