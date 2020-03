Televisión gratis en el Chuac para los ingresados por coronavirus

0

A Coruña 21/03/2020 11:44 h

Horas y hora en la habitación. Con fiebre, malestar, cansancio... Sin contacto social y con muy poco entretenimiento. Así son las estancias en el Chuac de los pacientes infectados por el coronavirus. Para hacerles su ingreso hospitalario más llevadero, el Sergas acaba de llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria del servicio para que puedan ver la televisión de forma gratuita.

Desde la Xunta explican que, en realidad, este acuerdo se hizo efectivo el pasado lunes para todos los hospitales de la red del Sergas y que, poco a poco, se ha ido implantando en los hospitales de Santiago, Vigo, Pontevedra y A Coruña, así como en el Hospital da Mariña y de Ferrol. Durante el fin de semana también se pondrá en marcha en los hospitales de Lugo y Monforte. La gerencia del área de Ourense está trabajando para buscar la solución técnica que permita hacer operativa esta medida «canto antes».

Algunos pacientes del Chuac hicieron un llamamiento a través de los medios de comunicación y las redes sociales para, precisamente, poder encender el monitor de la televisión sin necesidad de pagar. En este sentido, explicaban que su situación no es comparable con la de otros pacientes ya que el aislamiento es casi total y la única conexión que tienen con lo que está ocurriendo en el exterior es el teléfono móvil y la televisión.

Desde el Sergas indicaron que esta actuación está enmarcada «como complemento das medidas preventivas especiais nos centros sanitarios en materia de Saúde Pública, co obxectivo de manter unhas boas prácticas de prevención e contención da enfermidade. En concreto, coa medida de limitación a unha persoa como acompañante do paciente durante a estadía no centro sanitario. O obxectivo é facilitar e mellorar a estadía dos pacientes ingresados», indicaron.

Aclaran también que el pasado lunes día 16, la Xunta dio instrucciones a todos los centros del Servizo Galego de Saúde para que todas las televisiones de las habitaciones de pacientes que tuviesen monitor de pago, pasasen a ser de uso gratuito. «Esta instrucción estivo condicionada ás dificultades técnicas de execución das mesmas (que precisasen cambiar instalacións en habitacións ou similares) e, nese caso, solicitábase a busca de alternativa», comentaron.