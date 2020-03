«Hasta ahora ha sido posible dividir la plantilla para cubrirnos si hay contagios»

0

A CORUÑA 23/03/2020 05:00 h

En cuidados intensivos del Chuac trabajan 20 médicos especialistas y nueve residentes, además de un ejército de enfermeras y técnicos auxiliares. «Con los pacientes críticos normalmente hay mucho más personal, hay una enfermera por cada dos pacientes», explica Freire.

—¿Cómo está el personal?

—Hasta ahora como la uci todavía no está llena, establecimos una estrategia para no estar todos juntos todos los días en el hospital, para intentar evitar contagiarnos y tener reservas. Si uno cae, que haya médicos que lo cubran. Hasta ahora ha sido posible porque hay carga de trabajo, pero se va llevando.

—La uci es uno de los espacios de mayor riesgo de contagio.

—Y las unidades de hospitalización. Tenemos tres plantas adecuadas a pacientes COVID-19 a cargo de Medicina Interna, Infecciosos y Neumología. No son enfermos críticos, pero también tienen riesgo. Al principio en la uci llegamos a tener ocho médicos, contando los mir, en casa. Uno de ellos dio positivo. Se están reincorporando a trabajar. Médicos, enfermeros, todo el personal estamos en riesgo de podernos infectar. Es importante respetar las medidas de seguridad, la vestimenta, los equipos de protección, para intentar no caer.

—Además de por COVID-19, sigue habiendo otros críticos.

—Sí, claro, hay urgencias, operaciones que no se pueden demorar... Tenemos ocho plazas de uci que por ahora se están dedicando al resto , y en la 6ª hay una unidad de 14 camas habitualmente para corazón. Ahora que se restringen las cirugías programadas se está usando para los pacientes no COVID-19. La idea es que la 6ª quede para el resto y Reanimación de la 3ª para operaciones de urgencia. Porque vamos a seguir teniendo pacientes críticos no infectados por coronavirus.