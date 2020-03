De la pedida de mano con multa a librarse del alquiler, cosas que pasan en Galicia durante el confinamiento

0

La Voz de Galicia

21/03/2020 17:52 h

Los gallegos llevan una semana de confinamiento en sus hogares. Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma y limitó los movimientos de la población hasta hoy se han sucedido muchos y diversos acontecimientos. El coronavirus ha sacado lo mejor de las personas, con aplausos y conciertos diarios, emotivas historias humanas y solidaridad en estado puro. Pero también ha salido a la luz el lado más picaresco de algunos, que todavía se resisten a quedarse el máximo tiempo posible en casa. Estas son algunas de las cosas que han ocurrido en Galicia durante estos siete días de confinamiento:

A Boiro a hacer la compra y a Mazaricos a por pan

La obligación de permanecer en casa salvo lleva a muchos a buscar excusas para salir

Marta Gómez

Menos de una semana de confinamiento obligatorio para contener la pandemia del coronavirus ha sido tiempo suficiente para demostrar que la picaresca también tiene cabida en medio de una crisis sanitaria y que la inventiva de quienes tratan de saltarse la prohibición de salir de casa no la para un decreto de estado de alarma nacional. Las policías locales, que estos días sí deben estar a pie de calle para velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por las autoridades, saben mucho de eso y se desesperan explicándoles a los infractores que no, uno no puede salir a pasear aunque se lo haya recomendado el médico.

Esa excusa la han escuchado en más de una ocasión los agentes rianxeiros, que insisten en que no cuenta como prescripción facultativa salir a recorrer el paseo de A Ribeira. Otros en cambio alegan para salir de casa razones expresamente amparadas por el decreto del estado de alarma. De hecho, la mayoría aseguran que van a la farmacia, a hacer la compra o a por tabaco. El problema en estos casos está en la distancia, y por lo visto en los últimos días se ha puesto de moda ir a Boiro a hacer la compra o a Mazaricos a por el pan.

La Guardia Civil interceptó a un vecino de Noia que había salido con su motocicleta para ir a la panadería. Nada del otro mundo si no fuera porque cuando lo pararon los agentes se encontraba en el término mazaricano, a 20 kilómetros de su casa. Un poco más corto fue el desplazamiento de un ribeirense que cogió la bicicleta para ir a comprar pan a la otra punta de la ciudad.

Con ropa deportiva

Esa misma excusa la utilizó un vecino de Carnota denunciado hace unos días. El hecho de que fuera perfectamente equipado con la indumentaria propia para correr despertó las suspicacias de los agentes de la Policía Local, que se confirmaron cuando el hombre en cuestión les dijo que iba a por pan a un establecimiento situado en dirección contraria a la que él llevaba.

Otra de las excusas recurrentes es la de sacar a las mascotas, una práctica permitida pero que algunos llevan al extremo. Son muchas las bromas que circulan sobre perros agotados con tanto salir a pasear, y lo cierto es que no exageran. En Carnota realizaron varias advertencias a personas que paseaban a sus canes a varios kilómetros de sus viviendas, en Ribeira también se denunció a una persona que vive en el centro de la ciudad y que fue interceptada con su mascota en Coroso, mientras que en A Pobra se advirtió a varias personas que deambulaban por O Areal que estaba prohibido.

También se ha visto a varios miembros de la misma familia sacar a pasear al perro varias veces en la misma tarde, aunque los integrantes de las fuerzas del orden reconocen que este tipo de cuestiones son difíciles de controlar: «Ás veces pouco podemos facer ante a picaresca, os cans non teñen un microchip que diga cantas veces os sacan».

Una modalidad menos extendida es la de salir de casa para practicar el furtivismo. Ocurrió en Boiro, donde aprovechando que paseaba a su mascota por la playa, un hombre se arremangó para coger algo más de un kilo de almejas para llevárselas a casa. Se quedó con las ganas, porque fue sorprendido por un vigilante de la cofradía de Cabo de Cruz.

Un clásico de las disculpas de los viandantes sorprendidos en la calle es la de ir a por víveres. «A xente ten a picardía de levar unha bolsa da compra, logo xa farán o que lle cadre», contaban en Muros.

En el súper, de paseo

Luego están quienes, efectivamente, van al supermercado, pero no a comprar, sino que se dedican a recorrer los pasillos del establecimiento para pasear. Y no falta quien se desplace más de la cuenta para hacer la compra. En Boiro, por ejemplo, se identificó a varias personas de Palmeira haciendo acopio de provisiones en un negocio de la localidad.

El trabajo es otra de las razones por las que se permite circular por la vía pública, así que el que no lo tiene se lo inventa. Ocurrió en Noia, donde la policía apercibió a varios mariscadores que se dirigían al puerto de Testal con la excusa de comprobar el estado en el que se encontraban sus embarcaciones tras el parón de la actividad extractiva.

Pero no todo el mundo pone excusas, y también los hay que no necesitan una disculpa para salir. Los más descarados se limitan a replicar que no pueden impedirles salir a pasear, lo cual acarrea una sanción en la mayor parte de los casos, como ocurrió el jueves en A Pobra; y otros simplemente reconocen que están haciendo lo que parece: saltarse las normas. En Esteiro (en Muros) se denunció a una persona que salió a correr; en Noia se hizo lo propio con otra que estaba pescando tranquilamente en el paseo marítimo; y en la playa de Area Maior la Guardia Civil sorprendió a otra practicando surf.

En Boiro, por su parte, se propuso para sanción a un vecino que estaba dando un paseo porque se aburría, aunque para excusa la que dio otro residente en la localidad, que le dijo a la Guardia Civil que había salido a recoger colillas. En el término boirense también se apercibió a dos personas interceptadas juntas -los desplazamientos deben realizarse individualmente- en la avenida de Compostela que alegaron que se dirigían al videoclub.

Los suecos

Por último, las fuerzas del orden también se han topado con más de uno y más de dos que se hicieron los suecos cuando se les advirtió que no podían andar por la vía pública.

En la mayoría de estos casos se trata de personas mayores que aseguran desconocer la normativa, aunque en Boiro se interceptó a un joven que aseguró que no tiene televisión y no se había enterado del estado de alarma.

; Un hombre pasea a sus cabras por una calle de Monforte Un hombre pasea a sus cabras por una calle de Monforte Cedido

De paseo con un par de cabras

La escena pudo verse en pleno centro de Monforte y alegró a más de un vecino el quinto día de encierro

Las mascotas se han convertido en un verdadero salvoconducto para escapar, al menos durante unos minutos, del confinamiento que impone la expansión del coronavirus. La estampa de los perros de todas razas y tamaños que son paseados por sus dueños forman parte del extraño paisaje que dibujan las calles semivacías.

Lo que no es tan normal es que al otro lado de la correa vayan atadas un par de cabras. Pero una imagen así pudo verse en pleno casco urbano de Monforte.Los vecinos de la calle Ourense vieron con asombro desde sus balcones cómo un hombre sacaba de paseo a una pareja de cabras.

Lo habitual es ver a las reses pastando en una finca del cercano barrio de Cobas, pero este viernes le alegraron la mañana a más de un monfortino después de cinco días sin salir de casa.

«Es un alivio grande no tener que pagar el alquiler del bajo en abril»

Los dueños de los locales eximen del abono de la renta a una florista que acaba de ser madre y a una pareja que abrió hace poco una sala de eventos en Pontedeume

ANA F. CUBA

Ángela Garrote, eumesa de 36 años, dio a luz hace tres semanas. Ya en casa con su pequeño, Alejandro, recibió un inesperado wasap de los dueños del bajo de la calle Real de Pontedeume donde montó, en el verano de 2018, una floristería. «Quería comentarte, con todo este lío del coronavirus, que supongo que tendrás que tener la tienda cerrada, no nos pagues el alquiler el mes que viene». «No sabéis cuánto os lo agradezco, de verdad -contestó-, todo lo que os diga me parece poco. Mil gracias de verdad por vuestra solidaridad». «De nada. Tú descansa y cuídate y no te preocupes por ahora», insistieron los caseros.

«Es un alivio bastante grande», reconoce esta pequeña empresaria. La tienda, situada en el centro del casco histórico, «funcionaba de maravilla», pero el parón forzoso la dejará sin ingresos durante una temporada, que nadie sabe cuánto durará. «Estoy muy agradecida, cuando me avisaron aún no se sabía que no se iba a poder abrir», recalca.

La sala Guion Club

Este fue el mensaje que les envió a Alejandro López y a su socia y pareja, Sabela Regueira, el dueño del local donde abrieron, hace cuatro meses, la sala Guion Club: «Hola Álex. Como ya supondrás, este tiempo que dure todo esto del coronavirus no vais a pagar alquiler». Y esta fue la respuesta: «Muchas gracias a vosotros por la solidaridad. Son tiempos muy difíciles para todos y, si nos unimos, saldremos de esta».

«Esto es un palo para el negocio, que empieces y que ya te pase esto...», lamentan estos emprendedores eumeses, con experiencia en el sector hostelero y con ganas de sacar adelante su proyecto. «Queremos ser una sala de eventos, con fiestas de cumpleaños para niños por las tardes, celebraciones privadas, barras libres...», explican. Anoche contaban con unas 30 personas para celebrar el 40 aniversario de un amigo. La sorpresa tuvo que aplazarse. Alejandro pide respaldo para los arrendadores de su establecimiento, el antiguo Odeón, que han reformado. «Nos gustaría que este tipo de gestos se contagiara en la sociedad, que nos vayamos ayudando unos a otros. A los dueños también deberían apoyarles, no quiero que dejen de cobrar el alquiler. Hay gente que vive de los alquileres, e igual que se frena nuestro negocio se frena el suyo».

Pedida de mano con multa, en un arenal de Ares

La Policía Local tramita la denuncia contra la pareja por saltarse las medidas de confinamiento

chema corral

Una proposición de boda junto al mar en pleno estado de alarma. Increíble, pero cierto. La Policía Local de la villa de Ares (A Coruña) sorprendió este jueves a una pareja en la cala de Estacas, próxima al lugar donde encalló hace unos meses el quimiquero Blue Star, saltándose a la torera todas las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno central. El motivo esgrimido: una petición de boda. La idílica escena, que fue interrumpida por los agentes del orden durante uno de los controles aleatorios que desarrollan por las carreteras y espacios públicos de la localidad para que se acate la orden de confinamiento, acabó en denuncia.

Explican desde el cuerpo de seguridad que el paseo romántico se produjo en la tarde del jueves, en torno a las 18 horas, precisamente una jornada en la que la Policía Local aresana multiplicó los controles en el territorio para pillar tanto a conductores como paseantes, que deciden obviar las normas dictadas para tratar de controlar el coronavirus.

La pareja se encontraba plácidamente en la tranquila playa cuando se presentaron los efectivos policiales, que les recordaron las restricciones de libre circulación impuestas como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y fue entonces cuando se descubrió el «secreto». Interrogados acerca del motivo de su estancia en el lugar, el varón, según relatan fuentes policiales, dijo se había ido a la playa con su pareja para pedirle matrimonio. Una respuesta -real o no- sorprendente, dadas las circunstancias.

Sancionados

«Eligieron mal el día» apuntan con ironía desde la Policía de Ares, que tildan de «negligente» la actitud de la pareja - naturales de Ares y de Mugardos, la localidad vecina- por poner en peligro su propia seguridad y la del resto de la población, incluidos los agentes. Una imprudencia que les saldrá cara. Nada menos que entre 100 y 600 euros por cabeza, señalan.

Sin duda, esta petición de mano fue el más curioso de los casos encontrados en la villa coruñesa desde que estallara la emergencia sanitaria. Con todo, desde la policía aresana, que trabaja en permanente coordinación con la de Mugardos y con la Guardia Civil, aseguran estar viendo como algunos residentes se toman las medidas «a guasa». Y ponen el foco en los dueños de mascotas, que aprovechan el paseo de los canes para hacer kilómetros. La Policía, que ha tramitado ya 14 denuncias por incumplimiento, anuncian que se van a reforzar los controles, aprovechando que se han puestos a disposición del cuerpo los Guardias Rurales.

Felicitación de cumpleaños bajo las bombas del coronavirus

El padre de Paula Pérez, miembro de la Brilat, nunca se pierde su aniversario. Hace cinco años volvió de Afganistán y ahora aprovechó su misión en Santiago para lanzarle un beso desde la calle

Xurxo melchor

Hace cinco años, cuando Paula Pérez cumplió 18 años, su padre, que es militar en la Brilat, regresó por sorpresa desde Afganistán para felicitarla. La emotiva escena ocupó la contraportada de La Voz de Galicia y aquel reportaje forma parte desde entonces de la historia de esta familia de Vilaboa (Pontevedra). «La tengo enmarcada», confiesa Rocío, la madre de esta joven estudiante de Traballo Social en Santiago que tampoco olvidará jamás su 23 aniversario, confinada en su piso del Campus Norte, lejos de los suyos, con la incertidumbre de cómo afectará el estado de alarma a sus estudios y con la única compañía del chico con el que comparte la vivienda. Esta vez la guerra no está lejos, sino que se libra en casa y el enemigo es el invisible y temible coronavirus. Las bombas caen en nuestras calles, sobre nuestras cabezas, y a su padre, el cabo primero José Manuel Pérez Gómez, le han movilizado. Por fortuna, porque quiso el destino que justo el día en el que su hija tenía que soplar las velas el Mando de Operaciones le incluyera en el despliegue que el Ejército hizo en Compostela. No pudo besarla, ni tocarla, pero al menos tuvo dos minutos para apostarse frente a la ventana de Paula, gritar un feliz cumpleaños y lanzarle un beso con la precisión de un francotirador.

De su padre, Paula Pérez ha heredado muchas cosas buenas, pero sin duda que una de ellas es la moral de victoria y el afán de combate que debe fluir por el ADN de todo buen militar. La sorpresa que le dio poder verle aunque fuese de lejos le ha insuflado nuevos ánimos. «La verdad es que no contaba con poder verlo, así que cuando me llamó y me dijo que en diez minutos se pasaba me puse muy contenta y algo nerviosa. Pude salir a la ventana y verle y fue muy especial, porque en esos dos minutos pudimos celebrar, todo junto, mi cumpleaños, su santo, porque él es José Manuel, y el día del padre», explica.

No hay adversidad que no pueda superarse con ingenio y, a falta de tarta de cumpleaños, Paula improvisó una con un bizcocho que decoró con un dos que aún andaba por casa y tres velitas para formar el 23. Para suplir la ausencia de invitados, hizo videollamadas con su madre, su familia y sus amigos y colocó un cartel en la ventana en el que se leía en letras bien grandes: «En este piso estamos de cumple». Y como si de un mensaje en una botella se tratara, no tardó en recibir respuesta desde el edificio de enfrente, en el que apareció otro letrero con un «felicidades» gigante. De regalo, unos arándanos que le dio su compañero y la promesa de los suyos de que la fiesta queda pospuesta al final de la guerra, cuando el coronavirus suplique el armisticio derrotado por millones de corazones como el del padre de Paula, que como tantos y tantos policías, guardias civiles y militares se juegan estos días la vida para que las nuestras permanezcan seguras en casa.

El padre de Paula lleva 32 años de servicio en el Ejército. Ella solo tenía quince días cuando ya tuvo que hacer el petate rumbo a Bosnia. Ha estado también en Pakistán, Afganistán, Mali y Mauritania. En algunos de estos destinos, varias veces, y cada ausencia ha cortado el aliento de la familia hasta que le han vuelto a ver bajar del avión en el aeródromo militar de Lavacolla. «Hasta que no lo tienes delante y lloras todo lo que tenías que llorar no las tienes todas contigo», afirma esta estudiante de Traballo Social que no sabría decir qué misiones de su padre le han dado más miedo. «Cada situación es diferente. En Afganistán estuvo una de las veces justo después de que mataran a Bin Laden, en Mali hubo un atentado en su base y ahora es algo distinto, de mucha incertidumbre y no saber qué va a pasar», reflexiona.

Por el momento, Paula dice estar llevando bien el confinamiento. Lee, escucha música, ve la tele, hace alguna tutoría por Skype —está en su último año de carrera— y habla mucho por teléfono o videollamada con los suyos. Y no se olvida cada día de enviar un vídeo por WhatsApp a los chicos y chicas de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (Aspas) a los que da clase de baile. «O te animas, o te desesperas», asegura esta joven. Y para ella lo segundo no es una opción, porque desde muy niña ve el mundo como le enseñó su padre: Con vocación de servicio y sabiendo que, como en la Brilat, en la vida no hay que dejar nunca a nadie atrás. «Si le pasa algo a uno, le pasa a los demás», le dijo su padre el día de su cumpleaños.

Marta Soto: «Antes les hacía recados a mis abuelos, ahora hago lo mismo con otros mayores»

La estudiante compostelana ayuda de forma altruista a varios vecinos de su edificio

Marga Mosteiro

De todos es sabido que los más vulnerables al coronavirus son las personas de más edad, y de ahí que hijos y nietos sientan la necesidad de protegerles incluso más que a ellos mismos. El principal problema es el grupo, cada vez más numeroso, de los mayores que viven solos o con familia alejada, que en las circunstancias actuales no pueden hacerse cargo de ellos. En el Ensanche de Santiago, donde el número de hogares con un solo mayor es elevado, se promovió una iniciativa para romper la barrera de la soledad. Lo que inicialmente se pensó para acompañar a los mayores, ahora se puso en marcha como una reacción inmediata de la sociedad civil para ayudar a los mayores a realizar las tareas indispensables que les obligaría a salir a la calle.

Marta Soto es una de las jóvenes voluntarias que se apuntó a la propuesta de la Asociación de Veciños Raigame para colaborar. «Al principio, les hacia los recados a mis abuelos para que no salieran y así evitar el riesgo. Ahora hago lo mismo con otros vecinos», comenta Marta. Esta joven pensó que, a la vez que salía a comprar el pan o adquirir otros productos para su casa, podía «echar una mano».

Desde hace unos días, acude provista de varias bolsas a las tiendas del barrio. «Le compro a un señor, que conoce mis abuelos, y a otra señora. A mí no me cuesta ningún trabajo, y lo hago sin esfuerzo». En la realización de esta actividad sigue un protocolo estricto, «procuro no estar cerca de ellos. Uso guantes para hacer la compra, e intento ir a tiendas pequeñas para asegurarme de que las cosas no han sido tocadas por la gente». Y, sobre todo, cuando «les entrego la compra, nunca entro en sus casas ni les toco. Ya habrá tiempo de abrazos cuando pase todo esto». Ante cualquier duda, «un médico del ambulatorio nos asesora, porque lo importante son ellos». También acude a la farmacia, aunque «les fui una vez y tengo que volver porque no tenían todo lo que necesitaban». Por su experiencia, las personas mayores «no entienden que no puedan salir, y les gustaría poder dar un paso. Con mis abuelos procuro hablar por teléfono para que estén tranquilos y darles conversación».

Esta iniciativa vecinal comenzó «como algo pequeño, pero hay muchas personas dispuestas a colaborar. No supone un gran esfuerzo, y se puede proteger a los más débiles», explica Marta Soto, una joven estudiante que cursa el segundo del grado de Química en la Universidade da Coruña. «De momento tengo mucho tiempo libre, porque están empezando con las clases online. Aún está empezando todo, y no sabemos qué pasará con el curso. Algunos hablan de que los exámenes serán en julio, pero esa fecha coincidirá con las recuperaciones, con la segunda oportunidad». Por si fuera poco, «están las prácticas, que en un carrera como la mía son muchas horas, pero no se sabe qué pasará. Lo peor es para los cursos superiores, en los que hay más horas de prácticas que de teoría».

Marta cree que, en el caso de sus estudios, no podrán recurrir a la opción de sustituir los exámenes por trabajos. «La mayoría del trabajo son problemas, y no se suplen fácilmente con trabajos». Incluso la idea de recurrir a realizar pruebas de evaluación online «tampoco me anima; si ponen un examen difícil, aunque tengamos todos los libros y apuntes delante, no creo que tengamos garantías».

El erasmus es otro de los quebraderos de cabeza, «porque se perderá la oportunidad. Ahora no se irá nadie por miedo al cierre de fronteras, y más tarde, ni se sabe si habrá».

; Kraus canta desde su ventana a sus vecinos Kraus canta desde su ventana a sus vecinos Cedido

Alfredo Kraus resucita en Linares Rivas

Todas las tardes Enrique Paz Escudero se asoma al balcón para interpretar piezas líricas que perfeccionó hace casi medio siglo con el maestro Alfredo Kraus, del que fue su primer alumno y amigo para toda la vida

Pablo Portabales

Falleció en 1999, pero su espíritu anda estos días por Linares Rivas. El confinamiento obró el milagro. A las ocho de la tarde, los vecinos de esta calle, pero también los de la cercana Federico Tapia y de otros edificios céntricos, escuchan arias de ópera, romanzas de zarzuela y canciones españolas o gallegas que parecen salir de la garganta del mismísimo Alfredo Kraus. «No es habitual a mi edad poder tener la voz en estas condiciones, es un don que me dio la naturaleza y el estudio al lado de mi maestro», comenta Enrique Paz Escudero, el primer alumno de que tuvo Alfredo Kraus y amigo íntimo de esta figura de la lírica. Enrique nació hace 70 años y medio en la misma casa donde ahora reside, Linares Rivas 9. Es uno de los edificios más bonitos de esta fachada coruñesa, aunque parece que últimamente está gafado. La empresa que se iba a encargar de la rehabilitación tuvo problemas y los andamios quedaron allí sin nadie trabajando. Finalmente otra firma se hizo cargo de los trabajos y, cuando ya estaban tapando grietas, apareció el coronavirus y mandó parar. A lo que iba. A las ocho de la tarde Enrique se asoma al balcón posterior de la vivienda y empieza a cantar. «El primer día fueron nueve obras, pero a partir de ahí dos o tres cada anochecer. Pongo música para acompañar las canciones», apunta. La gente que lo escucha aplaude, aunque la mayoría no lo ven. «Hay una acústica fantástica. Oigo aplausos que proceden de edificios laterales. No sé a dónde llega mi voz», analiza este coruñés que alcanza desde un balcón la gloria que no tuvo la fortuna de disfrutar sobre los escenarios. «Triunfar es mucho decir. Lo que sí es una gran satisfacción y el hecho de que la gente aplauda me llena de orgullo», afirma. Seguro que se maestro y amigo Alfredo Kraus estará feliz.

El primer alumno

Enrique y Alfredo mantuvieron su amistad toda la vida. El coruñés, que estudió en los Salesianos y los Dominicos, empezó a cantar en El Eco siendo un niño. Por mediación de un primo de su padre consiguió que lo escuchase el que está considerado como uno de los tenores líricos ligeros más importantes de la historia. «En cuanto me oyó cantar dijo que le gustaría ser mi maestro, y así me convertí en su primer alumno. Para mí fue un grandísimo honor», recuerda. Un honor y una oportunidad porque durante tres años recorrió los principales teatros del mundo. Mientras Kraus cantaba él aprendía. «Yo tenía 22 años y ensayábamos en La Scala de Milán», recuerda. Y pensar en lo que está ahora pasando en Italia. El cantante coruñés participó en algunos conciertos y óperas, pero nunca llegó al estrellato, aunque siempre estuvo vinculado al mundo lírico. Ahora, ya jubilado, se dedica a dibujar, a subir grabaciones a su página de Facebook, y a cantar como le enseñó Kraus, con el que continuó la amistad. «Iba con mi mujer a pasar el fin de año a su casa», rememora. Agradecido, dice que ahora «trato de corresponder a lo que él hizo por mí y mando vídeos a gente que me pide ayuda desde distintos lugares del mundo. Tengo la obligación moral de continuar su legado», asegura Enrique, que hace poco grabó un cedé dedicado a Kraus, al gran tenor que estos días resucitó en Linares Rivas.