Narón reabre el lunes el servicio de comedor social en el centro de mayores de las Viviendas de Marina

Carmela López

Ferrol 21/03/2020

El servicio del comedor social del centro de mayores de las Viviendas de Marina se reabrirá el próximo lunes, día 23. Se había cerrado juno con las instalaciones que lo albergan con motivo de las medidas adoptadas para prevenir la expansión del coronavirus, y, según anunció la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, dichas medidas se mantendrán, con la excepción de la apertura del comedor.

Las personas que quieran hacer uso del citado servicio tendrán que encargar la comida ,llamando con un día de antelación, entre las 10 y las 16 horas, a los números de teléfono 671 383 596 o 671 383 575. El personal que atenderá el comedor apuntará la encarga de cada uno de los comensales y los informará sobre una hora aproximada para recoger los alimentos, que se servirán en recipientes de plástico de un solo uso, manteniendo todas las garantías de higiene.

La comida, tal y como explicó Ferreiro, se servirá por la ventana lateral del centro de mayores de la carretera d Castilla y cada vez que uno de los usuarios recoja su encarga se procederá a la desinfección de la ventana. «É moi importante que se repecten as horas de recollida que se indicarán a cada persoa no momento de facer a encarga, porque deste xeito evitaremos tamén a presencia de varias persoas ao mesmo tempo na zona e ofrecerase o servizo en condicións óptimas de seguridade», destacó la alcaldesa.

El menú diario tiene un precio de 7,15 euros, que se abonará en el momento da recogida, pero en el caso de que se encargue la comida todos los días de la semana,de lunes a domingo, el coste será de 6,55 euros diarios y la totalidade semanal, 45,85 euros, se pagará los lunes. «Atendendo ao protocolo que temos establecido do Concello, tamén se servirán no centro menús de balde para as persoas que sexan derivadas dende o Servizo Sociocomunitario Municipal atendendo ás prescripcións técnicas en situación de urxente necesidade e continuamos tamén traballando para poder dar servizo a domicilio a todas as persoas que non poidan achegarse a recollela», explicó Ferreiro.

En relación a la atención a las persoas mayores, la alcaldesa indicó que desde hace unos días el monitorado de los Centros Comunitarios Municipais que se encarga de impartir las actividades del programa municipal de Envellecemento Activo e Comunitario, está contactando con los alumnos vía Whatshapp, por teléfono o redes sociales como Facebook, según el caso, para que no se desvinculen durante este período de confinamento de las actividades que realizaban en los centros. «Tratamos de que poidan continuar cos hábitos adquiridos a través desas actividades, realizándoas nas súas casas e utilizando elementos cotiás, facilitándolle aos maiores o acceso aos diversos contidos que se suben no Facebook Centros Comunitarios de Narón, como cancións de zumba, musicoterapia», apuntou Ferreiro. La alcaldesa aseguró que se trata de una iniciativa «que está tendo unha moi boa acollida entre as persoas maiores, que xa nos trasladaron o seu apoio a esta iniciativa que lles permite continuar coas súas clases». A la hora de planificar esa medida, desde el Concello también se tuvo en cuenta el caso de aquellas personas que, por diferentes motivos, no tienen acceso a este tipo de prácticas a través do Facebook ou Whatshapp, por lo que también se contempla la posibilidad de ofrecer las instrucciones para los ejercicios a través de llamadas telefónicas.

Finalmente, Ferreiro aseguró que el goberno local está avanzando en la posibilidad de poner en marcha un servicio de asesoramento telefónico y telemático para las familias usuarias do Centro de Día Municipal, «co fin de poder ofrecerlles alternativas de lecer e ter en conta tanto as súas necesidades como posibles dúbidas con respecto ao seu coidado».