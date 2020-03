China registra su tercer día consecutivo sin contagios locales de coronavirus

Las medidas extremas afectaron solo a algo más de 60 millones de personas en dos provincias

Esta semana China ha vivido la noticia que esperaba desde hace dos largos meses y que ahora Europa sueña también con poder celebrar en el futuro: la constatación de que no hay contagios locales y de que la epidemia del COVID-19 está bajo control para los más de 1.300 millones de habitantes del país. De ellos, únicamente menos del 10 % fueron sometidos a duros confinamientos por las autoridades.

Los once millones de ciudadanos de Wuhan, que llevan desde el 23 de enero confinados en sus casas, empiezan a ver el final de la crisis que ha trastocado sus vidas y las de todo el país. De forma lenta y escalonada recuperarán algo de libertad. El gobierno de la ciudad ha anunciado que se permitirá salir de casa a las personas que viven en complejos residenciales donde no se han registrado casos nuevos en los últimos siete días. Juntarse no está permitido. La ciudad sigue cerrada, pero en el resto de la provincia de Hubei, que cuenta con cerca de 59 millones de habitantes, se han ido relajando las restricciones de tráfico y movimiento para facilitar una vuelta gradual al trabajo.

