La banda sonora de As Burgas para el aislamiento

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 21/03/2020 11:34 h

La música se ha convertido en el nexo de unión de patios de vecinos, de calles y de barrios. Mientras esperamos la cita diaria de las ocho de la tarde, dentro de nuestras casas podemos también disfrutar de sesiones únicas para entretenernos, divertirnos y hacernos disfrutar. Isaac Pedrouzo ha preparado una selección de 50 canciones porque «aunque todo parezca un abismo, quedarse en casa también necesita banda sonora». Su lista de cuarentena [ESCÚCHALA AQUÍ] sirve para no perder la compostura ni el buen humor. «Pensé en que hasta tu propia casa te puede resultar insoportable. En lo irreal que puede resultar mirar por la ventana y no ver nada. Que no se puede perder la compostura, ni el humor, que como dice la canción de Francisco Nixon «todo lo malo que nos pasa es por salir de casa».

A él, como a muchos ourensanos, le ha tocado quedarse en casa: «Me gustaría estar con mis amigo, y tirarme por el balcón después de comer, pero vivo en un tercero muy alto y todavía quiero llegar a ser un cuarentón.Que me pongo la mochila cuando voy a por el pan para que no piense que ya no la quiero». Un regalo musica porque, afirma: «Cada día que pasa es un día menos y esto no es un Apocalipsis».